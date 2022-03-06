Saksılarla minik bahçenizi oluşturun

Şifalı bitkiler evinizi güzelleştirirken salata ve yemeklerinize de lezzet katacak. İşte evde en kolay şekilde yetiştirebileceğiniz bitkiler...

DÖRT MEVSİM MARUL

Torf ve gübre bakımından zengin bir toprağa tohumları yerleştirmek birinci aşama. Kapalı balkonlarda ya da mutfağınızın penceresinde sonbahar-kış-ilkbahar aylarında yetiştirebileceğiniz marulu yaz aylarında aşırı güneş ışığına maruz kalmaktan korumanız da önemli.

1 AYDA MAYDANOZLAR HAZIR

Maydanozlarınızı yetiştirmek için humuslu toprak ve tohum almak önceliğiniz olsun. Maydanoz tohumlarını toprağa homojen olacak şekilde dağıtın ve üzerlerine çok hafifçe bastırın. Üzerini 1 santimetre kalınlığında nemli toprakla örtün ve filizlenmeye bırakın. Yağmurlama yöntemiyle sulanması gerekn maydanozlar 5-6 hafta içinde tüketilecek hale geleceklerdir.

GÜNEŞ SEVEN HAVUÇ

Tahmininizden çok daha kolay yetiştirilen havuçlar için öncelikle derince ve geniş saksılar edinmeli, torf bakımından zengin toprağınızı mutlaka hazır etmelisiniz. Haftada 1-2 kez sulamayı ve güneş gören bir yerde yetiştirmeyi ihmal etmezseniz havuçlarınız kısa sürede filizlenecek ve toprağın içine doğru büyümeye başlayacaktır. Ekeceğiniz her tohum filizlenmeyebileceğinden tohumlar filizlendikten sonra topraktan çok dikkatli bir şekilde çıkarıp yine aralarında 5'er santim olacak şekilde yerleşimlerini yapabilirsiniz.

EN KOLAYI TAZE SOĞAN

Neredeyse her mevsim sizi üzmeden, yormadan yetişecek olan bitkilerden biri de taze soğan. Arpacık soğanların saçaklı kısımlarının alta, uç kısımlarının üste geldiğinden emin olun. Üzerini tamamen kapatmayacak şekilde biraz daha torf takviyesi yapın ve sulayın. Sularken sprey şeklinde şişeleri ya da süzgeçli sulama şişelerini tercih ederseniz daha doğru bir sonuç alabilirsiniz. Güneş ışığı alan bir alanda toprağın nemli kalmasına dikkat etmeli ancak toprağın altındaki arpacık soğanları çürütecek kadar bol su vermemeniz gerektiğini de unutmamalısınız.

MİS KOKULU BİBERİYE

Yılın her mevsimi kolayca ekebileceğiniz biberiyeler, kumlu ve humuslu, mümkün olduğunca az kireçli topraklarda kolayca yetişirler. 3-4 günde bir sulamayı unutmayın ki toprak nemli kalsın. Soğuk havalara oldukça dayanıklı bu bitkiyi gün ışığı gören yerlerde yetiştirme şansınız varsa süreç çok daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerleyecektir.

HER ZAMAN ZENCEFİL

Evde zencefil yetiştirmek sandığınızdan çok kolay. Kök zencefili önce parçalara ayırmanız, ardından suyun içinde bir süre bekleterek toprağa ekmeniz gerekiyor. Bu şekilde kök zencefili ayırdığınız her bir parça kendini tamamlıyor ve birden çok zencefil elde edebiliyorsunuz.