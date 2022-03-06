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Zeytin dalından eserler

6.3.2022

Zeytin dalından eserler

MANİSALI marangoz ustası Eyüp Aslan, zeytin ağacını işleyip sanat eserine dönüştürdü. Eyüp Aslan'ın yaptığı birbirinden güzel eserler yurt dışına açıldı. Manisa'nın Akhisar ilçesine Sanayi Sitesi'nde 36 yıl önce marangozluk yapmaya başlayan Eyüp Aslan, işleri azalınca kendine yeni bir kazanç kapısı buldu.

Torna makinesi alan Eyüp Aslan, tomruklar halinde gelen zeytin ağaçlarını işlemeye başladı. YAPTIĞI ürünleri internet üzerinden satışa çıkaran Eyüp Aslan büyük bir ilgiyle karşılandı. Ağaçlarını budayan vatandaşlar dallarını Eyüp Aslan'a getirerek şekil vermesini istemeye başladı. İşlerini büyüten Aslan, zeytin ağacının gövdesinden saksı, tabak, tepsi, yemek takımları, gaz lambası ve daha birçok eşya yapıyor. Aslan, "ürettiklerimizi İsviçre, Almanya, Danimarka, İngiltere'ye yaptığım ürünleri gönderiyoruz" dedi. ■ KENAN MOLLA