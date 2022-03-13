Ananastan gelen güzellik

YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR

KISA süreli diyetler arasında bulunan ananas diyeti kısmen detoks diyet olarak da bilinmektedir. Öğünlerde ananasın bolca yer aldığı bir beslenme programı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ananas diyeti ile; ananasın içinde bulunan yağ yakıcı maddeler sayesinde kilo vermeniz mümkündür. Nasıl yapılır? Uzun süreli diyetlerden öğün ve süreç olarak farklıdır. En çok 1 haftalık program yapılır. Bazen diyet süreci 3 veya 6 gün de olmaktadır. Kısa süre içinde kilo verdirdiği için, diyetin uzun sürdürülmesi önerilmez. Sağlık açısından sorun oluşturmaması adına, diyet süresi ihmal edilmemelidir.

Birçok besinin yasaklandığı ananas diyetinde, yağ yakımının hızlanması için her öğünde mutlaka ananas tüketilir. Diyet boyunca bol su içilmesi de dikkat edilmesi gereken bir detaydır. Diyeti uyguladığınız günlerde, diyet listesinin dışına çıkılması kilo vermenizi engelleyecektir. Kısa bir zaman da olsa biraz sabredip sadece beslenme listenize göre yiyecekler tüketmelisiniz. Ananasın lifli yapısı sayesinde bağırsaklarınız daha aktif çalışacak ve metabolizmanızın hızlanması sonucunda kilo vereceksiniz. Sağlıklı sonuçlar almanız adına, konserve ananasları tercih etmemelisiniz. Taze ananaslar kilo vermenize daha büyük katkıda bulunacaktır.

KEFİR İLE BİRLİKTE 3 GÜNDE 3 KİLO

KEFİR, sindirim sistemini düzenleyen, gaz oluşumunu önleyen ve bağırsakları çalıştıran bir süt ürünüdür. Ananas ile bu diyet listesinde tüketerek sağlıklı şekilde kilo verebilirsiniz. Ananas ile diyet listenize de kefiri de dahil etmeniz sindirim sistemi sağlığınızın güçlenmesini de sağlayabilirsiniz. 3 gün boyunca uygulanacak olan diyet listesi şu şekildedir: Kahvaltı: 2 dilim ananas. 1 kutu probiyotik yoğurt veya ev yoğurdu. Atıştırmalık: 4 kuru erik ve 10 taze badem. Öğlen: 150 gram ızgara balık ve yağsız bol salata. Ara öğün: 2 yumurtadan yapılmış yağsız omlet ve 1 dilim tahıllı ekmek. Akşam: 8 yemek kaşığı miktarında kabak veya ıspanak yemeği. 1 dilim tahıllı ekmek ve 1 su bardağı dolusu kefir. Atıştırmalık: 2 dilim ananas ve 1 adet kivi.

DETOKSLA ARININ

ANANAS detoksu ile vücudunuzda biriken ödemden kurtulmanız mümkün. Aynı zamanda pankreasınızı da temizleme işlevi görür. Ananas ile detoks yapmak istediğinizde ise şu maddelere uymanız gerekecektir: - Kendinize belirli bir gün seçin ve o gün tüm öğünlerde ananas suyu veya ananas tüketin. - Öğünlerinizde mutlaka protein alımı için yağsız et tüketin. - Sabah uyandığınızda güne ananas suyu içerek başlayın. - Gün içinde öğünlerinize ekleyeceğiniz salatalara bol limon ilave edin. Yağ kullanacaksanız; doğal zeytinyağı ekleyin.