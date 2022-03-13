Dekorasyona İngiliz havası

RAHAT VE ÇİÇEK DESENLİ KOLTUKLAR

İNGİLİZ tarzı salon dekorasyonunda en çok kullanılan parçalardan biri rahat koltuklar. Bu tür ingiliz tarzı koltuklar yumuşaklığı ve samimi havasının yanı sıra şıklığıyla da dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra koltuklarda İngiliz dekorasyon tarzını yansıtan çiçek deseni sıklıkla tercih ediliyor.

CHIPPENDALE SANDALYELERİ

THOMAS Chippendale sayesinde popülerleşen ahşap yemek sandalyeleri İngiliz tarzının ayrılmaz bir parçası. Yemek odası, salon ve mutfakta kullanabileceğin bu sandalyeler geleneksel İngiliz tarzını yansıtman için güzel bir tercih.

ÇAY TAKIMLARI OLDUKÇA ÖNEMLİ

İNGİLİZLERİN çay ritüelleri kültürlerinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi. Bu sebeple İngiliz tarzını yemek takımlarında ve çay setlerinde de fazlalıkla görüyoruz. Evinde bu tarzı kullanmak istiyorsan çiçekli, şirin yemek takımları ve çay setleri alabilir, dekorasyon ve gündelik kullanımında sıklıkla yer verebilirsin.

DESENLİ DUVAR KAĞITLARI

İNGİLİZ dekorasyon tarzında detaylar oldukça önemli. Bu detaylardan en güzellerinden biri de desenli duvar kağıtları. Özellikle yatak odanız ve salonunuzda kullanacağınız duvar kağıdının üzerine tablo ve resimler de asabilirsiniz.

SAÇAKLI KANOPİ YATAK

EĞER yatak odanızda country tarzını yakalamak istiyorsanız saçaklı kanopi yataklar senin için doğru bir seçim olabilir.

NOSTALJİK FOTOĞRAFLAR

Eğer evini İngiliz tarzında döşemek istiyorsanız unutmaman gereken bir diğer şey evinizi fotoğraflarla doldurmak. Güzel çerçevelere yerleştireceğiniz aile fotoğraflarınız İngiliz ev dekorasyonuna oldukça uygun olacaktır. Ahşap çerçeveler kullanmanız İngiliz country tarzını daha da güçlendirecektir.

VINTAGE KÜVETLER

İNGİLİZ tarzı banyolarda en göze çarpan parçalardan biri vintage küvetler. Bunun yanı sıra banyonu desenli perde ve resimlerle de renklendirerek bu tarzı en güzel şekliyle banyonda yaşatabilirsin.

AHŞAP MUTFAKLAR

İngiliz tarzı mutfak dekorasyonunda en önemli nokta ahşap kullanımı. Kahverengi tonlarındaki ahşap mutfaklar İngiliz tarzını en iyi yansıtan örneklerden. Modern evlerde ise bu tarz, beyaz, yeşil ve siyah tonlardaki ahşap malzemelerin kullanımıyla kendini gösteriyor.