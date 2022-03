Güzel gülüşün sırrı görünmez ortodonti

Güzel bir gülüşe sahip olmayı herkes ister ancak herkes doğuştan inci gibi dişlere sahip değildir. Ortodontik tedavi uzun ve meşakkatli bir yol demek olsa da hep ulaşmak istediğiniz güzel gülüş için en ideal yoldur. Son gelişmeler ortodonti tedavisi sırasında estetik görünüm ve kullanım kolaylığı açısından da pek çok yeni olanak sunuyor. Şeffaf plaklarla kimseye fark ettirmeden tedavinizi tamamlayabilirsiniz. Profesör Doktor Törün Özer'e, ortodonti ile ilgili son gelişmeleri sorduk...

● Güzel bir gülüşe sahip olmanın sırrı nedir? Güzel bir gülüşe sahip olmak için öncelikle sağlıklı dişlerimizin olması gereklidir. Biz diş hekimleri için tedavilerimizdeki hedef, sağlıklı dişlerle estetik ve fonksiyonların birleşmesidir.

KONUŞMAYI BİLE DÜZELTİR

● Ortodontik tedavi hayatımızda neleri değiştirir? Sağlıklı dişlerimiz olduktan sonra ortodontik tedavi diğer iki önemli bileşen olan estetik ve fonksiyonları düzeltir. Dişlerinizde yer darlığı nedeniyle çapraşıklık varsa veya dişlerinizin arasında boşluklar varsa ortodontik tedavi sırasında bunlar düzeltilir. Tek hedef estetik değildir. Fonksiyon bozukluklarının da düzeltilmesi ortodonti ile mümkündür. Nedir bunlar derseniz yeme, içme sıkıntıları, nefes alma ile ilgili sıkıntılar yada konuşma bozukluklarını ortodontik tedavilerle düzeltme imkanı vardır.

● Tedavi süresi ne kadardır? Aslında burada kesin bir süre vermek çok doğru olmaz. Çünkü kişilerde var olan problemin şiddeti, hastanın tedaviye uyumu gibi faktörler de tedavi süresini etkileyen faktörlerdendir. Yine de kafalarımızda bir şey oluşturması için 1- 1.5 yıl gibi ortalama bir rakam verebiliriz. Ama bazı tedavilerimiz daha kısa veya daha uzun sürebilmektedir.

7'DEN 77'YE HER YAŞTA

● Her yaşta ortodontik tedavi mümkün müdür? Üst ve alt sınırı nedir? Ortodontik tedavilerin yaşı yoktur deriz biz. Yani 7'den 77'ye kadar diyebiliriz. Daimi dişlerin çıkmaya başladığı 7 yaşından sonra ortodontistlere başvurarak ortodontik kontroller yapılamasında sakınca yoktur fakat genellikle yaş vermektense dişlerin ağızda çıkmaya başlamasına daha çok önem veririz. Diş yaşı ile kronolojik yaş birbirleriyle her zaman uyumlu olmadığı için bireyden bireye farklılıklar gözükmektedir.

- Ortodontik tedavi hangi yaşta en iyi sonucu verir? Ortodontik tedavileri genç ortodontisi ve erişkin ortodontisi olarak iki gruba ayırabiliriz. Genç ortodontisinde eğer büyüme ve gelişimden faydalanılarak bir ortodontik tedavi planlanıyorsa buluğ çağı atılımının olduğu 11-14 yaşları en uygun zamandır. Erişkin ortodontisinde ise yaş önemli değildir. Ben kendi kayınvalideme 63 yaşındayken ortodontik tedavi yaptım ve hala eşimle mutlu bir evliliğimiz var.

● Bir kişinin ortodontik tedaviye ihtiyacı olduğunu nasıl anlarız? Aslında bireyler kendi dişlerinde var olan bozukluların genelde far- kında oluyor ama bu problemin ortodonti ile düzeltilip düzeltilemeyeceğini tam olarak anlamak için ise bir ortodontiste muayene olmaları gerekiyor. İsteyenler için benim Güzelbahçe'de muayenehanem var orada gelip ücretsiz bir şekilde muayene olabilirler.

● Her çocuğu mutlaka bir ortodonti uzmanının görmesi gerekir mi? Aslında daimi dişlerin çıkmaya başlamasını takiben en az yılda bir ortodontik muayene yapılması gerekmektedir.

● Ortodontik tedavilerde son gelişmeler neler? Dijitalleşen ve hızlanan dünyaya tabii ki biz ortodontistlerin de ayak uydurduğunu söylemek mümkün. Klasik ortodontide dişlerin üzerine yapılmaktayken, artık şeffaf plaklarla da ortodontik tedaviler mümkün. Braketlerle yapılan ortodontik tedavilerde ağız temizliğini sağlamak daha zor olmakta ve aynı zamanda yeme içme sırasında hastalarımıza bazı kısıtlamalar olduğunu bildirmekteyiz.

● Nedir bu şeffaf plaklar? Şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavilere genelde görünmez ortodonti denmektedir. Şeffaf plak tedavisi sırasında hastalarımızın yeme içme ile ilgili herhangi bir kısıtlaması bulunmamaktadır. Zaten yemek yeme sırasında plaklarını çıkardıkları için istedikleri şeyi rahatlıkla yemelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Sadece yeme sonrasında dişlerini fırçalayıp plaklarını hemen geri takmaları gerekmektedir. Çünkü plakların etki edebilmesi için günde 20-22 saat ağızda takılı kalmalıdır.

● Ortodonti tedavisini kolaylaştıran yöntemler neler? Şeffaf plaklarla ortodontik tedaviler daha kolay diyebiliriz ve ayrıca şeffaf plaklarla hedeflenen tedavi sonuçlarını daha tedavi başlamadan hastalarımıza göstermemiz de mümkün olabilmektedir.

BURCU ILGIN