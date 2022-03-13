Pandemiden iki kitap çıkardı

AYDIN'IN Efeler ilçesindeki İstiklal Anaokulu'nun müdürlüğünü yapan 39 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Nilüfer Öztarakçı, pandemi döneminde yazdığı iki kitapla çocukların dünyasını aydınlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 81 ilin kütüphanelerinde yer almasına onay verdiği "Uçan kitaplarla seyahat" isimli kitabında çocuklara pandemi döneminde yapabilecekleri aktiviteleri anlatan Ertarakçı, "Sergi kapanıyor" isimli ikinci kitabında çocukların hayal dünyalarının özgür bırakılması konusunu ele aldı. Masal, şiir ve roman da kaleme alan Ertarakçı, "Kitaplarımla çocukların hayatına dokunmayı seviyorum" dedi.

Yeni Asır'a konuşan Ertarakçı, "Kitap yazma fikri aslında hep istediğim bir şeydi. Karantina sürecinde eyleme geçirmeye karar verdim. Çocuk kitapları dünyası benim için harika bir dünya ve beni çok mutlu ediyor. Bana inanılmaz derecede keyif veriyor. Çocuklar tarafından sevilmek, tanınmak çok güzel bir duygu. Çocukları mutlu etmek, onların hayatına dokunmak çok güzel bir duygu" dedi.

SERGİ AÇMAK İSTEDİLER

KİTAPLARIYLA ilgili özellikle çocuklardan ve ailelerinden olumlu tepkiler aldığını belirten Ertarakçı, "İlk kitabımı 'Uçan kitaplarla seyahat' ismiyle çıkardım. Pandemi zamanında çocuklara ne yapabileceklerini bu kitapta anlattım. İkinci kitabım 'Sergi Kapanıyor' ile çocuklara sanat sevgisini aşılamaya çalıştım. Çocukların hayal gücü sınırsızdır. Çocuklar hayal güçlerini harekete geçirdiklerinde daha kolay, daha hızlı ve keyif alarak öğrenirler. Mutlu olurlar. Çocukların istedikleri gibi resim yapmaları onların en büyük özgürlüğü ve mutluluğudur. Çocuklar baskıdan hoşlanmazlar ve genellikle baskı yaptığınızda hiçbir şey yapmak istemezler. Kitabımın bu konuda ailelere rehberlik yaptığını düşünüyorum. Ayrıca kitabımda akran zorbalığına da değindim. Akran zorbalığının çözümü için öğretmenlere, ailelere yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Çocuklar kitabı okuduktan sonra kendi sergilerini oluşturmak istediler ve bundan çok keyif aldılar" diye konuştu.

OKUMADAN YAZMAK OLMAZ

HİKAYELERİN yanı sıra masal, şiir ve roman da yazdığını ifade eden Ertarakçı, "Yeni bir kitap projem var. Yazmış olduğum öykülerim mevcut. Çocuk kitabı yazarıysanız zaten hep üretmelisiniz, okumalısınız. Bence bir yazar iyi yazabilmek için çok da okumalı. Okumadan yazmak olmaz olsa da istenildiği gibi olmaz" d

dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE