Gökyüzü haritasının bu hafta söyledikleri: Başlangıçlara dikkat edin

KOÇ: Iliskileri gözden geçiriyorsunuz

Bu hafta ikili ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve asil duygular için olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek. Sosyal ilişkilerinizde bazı kopmaların söz konusu olduğu zaman işinizi şansa bırakmamayı öğrenmelisiniz. Kesin kararlar almak için, gelecek haftayı beklemelisiniz.

BOĞA: Fırsatları degerlendirmelisiniz

Bu hafta Venüs ve Mars aile ve yuva evinizde ilerlemeye devam ediyor. Evinizle ilgili radikal kararlar alacaksınız. İş hayatınızdaki aktivite, aşk fırsatlarını da beraberinde getirecektir. Evli olanlar dikkatli olmalıdırlar. Günlük hayatınızdaki pürüzleri düzeltmek için; uygun bir dönem. Bekarlar için ciddi ilişkiler söz konusu olacak.

İKİZLER: Is hayatınız hareketli

Neptün kariyer evinizde. İş hayatınız oldukça karmaşık bir durum alabilir. Sosyal hareketlenme size cazip gelmeye başlayacak. Adımlarınızı çok dikkatli atmalısınız. Bu hafta kariyerinizde değişimler görünürken, işi nedeniyle yer değiştirmeniz gerekebilir. Araştırmaya yönelik olarak iş veriminizi yükseltmeye yönelik çabalar içinde olacaksınız.

YENGEÇ: Sıra dısı günler sizi bekliyor

Bu hafta, sıra dışı günler sizi bekliyor. Bazı değişimlere hazır olmalısınız. Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızda çalışan kişilerde kullanmalısınız. Bu hafta iş potansiyeliniz çok yüksek. İdeallerinize yaklaşmayı bileceksiniz. Maddi konularda radikal çözümlerle iş hayatınızın sınırlarını genişleteceksiniz.

ASLAN: Egolarınız güçleniyor

Mars ve Venüs karşıt evinizde oldukça etkili durumda. Egolarınızın güçlendiğini göreceksiniz. Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Sosyal hayatınızda kısa mesafeli yolların size sağlayacağı olanakları, kendi istek doğrularınıza göre değerlendireceksiniz. İş yaşamınızdaki tecrübelerinizin birikiminde oluşan yaratıcı düşünceler, yeni projelerin gündeme gelmesine neden olacak.

BAŞAK: Geçmisinizi gözden geçirin

İkilem yaşayacağınız bir hafta. Bazı Başak'lar için ayrılık kararları gündeme gelecek. Partnerinizle maddi çıkar ilişkisi yüzünden, aşk yaşantınızda problemler yaşayabilirsiniz. Bu konuda, olabildiğince soğukkanlı davranarak olayı yatıştırmak sizin elinizde. Çünkü disiplin duygusu içinde yaşadığınız için, birlikte olduğunuz kişilerin de yaşam düzenlerine karışırsınız.

TERAZİ: Projelerinize yogunlasmalısınız

İlişki gezegeniniz Mars, çevresel koşullarınızı yeniden düzenleyerek fikirsel anlamda sizi ilginç şartları karşınıza çıkarıyor. Romantik düşlerinizin gerçekleştiğini görmek, size mutluluk verecektir. Ailenize yakın arkadaşlarınızdan size sempatisi olan kişilerden evlilik teklifi alabilirsiniz. Süregelen ilişkinizde bazı olumsuz detayları yeniden gözden geçirecek ve ilişkinizi iyileştireceksiniz.

AKREP: Fırsatlar kapınızı çalıyor

Bu hafta Venüs ve Mars karşıt finans evinizde başarılı olmanız için size birçok fırsatı birlikte sunacaktır. Uzun süredir beklediğiniz sonuçlara yaklaşmanız mümkün. Size destek verecek olayların altını çiziyor ve kısa sürede sabırlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Bu dönemde ilişkilerinizi irdelemek yerine olaylara sükunetle yaklaşmalısınız. Bu hafta işinizde radikal değişimler yaşayacaksınız.

YAY: Aklınız çok karısık

Bu dönem iletişim evinizde ilerleyen Mars'tan önemli bir destek alacaksınız. Uzun süredir birlikte olduğunuz kişiyi aniden yaşamınızdan çıkarabilirsiniz. Çevrenizde iyi bir konumda olan bir kişiden etkileneceksiniz. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayacaktır. İş gücünüzün yüksek olduğu bir hafta. Sağlam ve kalıcı çalışmalar içindesiniz

OĞLAK: Sürprizler ve tepkiler

Bu hafta Merkür size olumlu etki veriyor. Bir arkadaşınıza bu dönemde aşık olma olasılığınız çok yüksek. İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz. Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınıza ilişkin olumlu değişimler olacak ve sizi güçlendirecek. Deneyimine dayanan konularda atılım yapacaksınız.

KOVA: Çekim gücünüz yüksek

Çekim gücünüz çok yüksek. Girdiğiniz ortamlarda gözlerin üzerlerinize çevrilmesine alışmış olduğunuz bir gerçek. Bu hafta seyahatlerin getirdiği avantajları iyi kullanmalısınız. Süregelen bir beraberliğiniz varsa, onunla birlikte beraberliğinizi güçlendiren anlar olacak. Bu hafta iş çevreniz genişleyerek, yoğunluğunuz artacak. Gelirleriniz artacak, fakat tüm bu çabalar sizi de yoracak

BALIK: Ask yasantınız renkleniyor

Yıllardır unuttuğunuz bazı olayların yeniden gündeme gelmesi, belki de çözümlenmesi gereken olaylara yeniden ayna tutacak. Bu dönem varlıklı kişiler ilginizi çekecek. Yaşamınızı kolaylaştırıcı kişilerle birlikte olmak sizin de gururunuzu okşayacak. Sosyalliğinizin kariyerinizi etkilemesi sizi yukarılara taşıyacak. Yeni çevrelere girecek ve bu sayede önemli kapıların açıldığını göreceksiniz.