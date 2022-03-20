Katili salonda aradılar

SELİN Atasoy'un yazdığı, Okan Bayülgen'in hem yönetip hem de sunuculuğunu yaptığı "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" geçtiğimiz hafta İzmir seyircisiyle buluştu.

Türkiye'de 2015'ten beri sahnelenen ve İzmir'de ilk kez Swissotel Büyük Efes'te gösterime sunulan oyun, özel bir gala yemeği eşliğinde gerçekleştirildi.

Seyircilerin de dahil edildiği interaktif polisiye "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası- Metres", salonda bulunan konukları 1990'ların sonunda yaşanan gizemli bir cinayetin yaşandığı geceye götürdü.

KAHKAHA ile gerilimin birlikte yaşandığı organizasyonda, herkes yalan söyleyip birbirini kandırırken, katili bulmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için zihin mesaisi harcayan izleyiciler de farklı bir deneyim yaşamış oldu. ■ ERCAN AKGÜN