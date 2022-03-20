  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Pazar Katili salonda aradılar

Katili salonda aradılar

Eğlenceli Cinayetler KumpanyasıSwissotel Büyük Efes’te gösterime sunuldu. Seyircilerin de dahil olduğu oyunda herkes katili bulmaya çalıştı

20.3.2022

Katili salonda aradılar

SELİN Atasoy'un yazdığı, Okan Bayülgen'in hem yönetip hem de sunuculuğunu yaptığı "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" geçtiğimiz hafta İzmir seyircisiyle buluştu.

Türkiye'de 2015'ten beri sahnelenen ve İzmir'de ilk kez Swissotel Büyük Efes'te gösterime sunulan oyun, özel bir gala yemeği eşliğinde gerçekleştirildi.

Seyircilerin de dahil edildiği interaktif polisiye "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası- Metres", salonda bulunan konukları 1990'ların sonunda yaşanan gizemli bir cinayetin yaşandığı geceye götürdü.

KAHKAHA ile gerilimin birlikte yaşandığı organizasyonda, herkes yalan söyleyip birbirini kandırırken, katili bulmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için zihin mesaisi harcayan izleyiciler de farklı bir deneyim yaşamış oldu. ■ ERCAN AKGÜN

  • SON DAKİKA