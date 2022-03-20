Kitap kapaklarına tasarımlarıyla can veriyor

Yıllardır profesyonel olarak yayınevi sektöründe hizmet verdiğini belirten İzmirli Görsel Tasarımcı Dilan Kaya, kitap kapağı tasarımının okuyucunun ilk algısı için önemli olduğunu söyledi. Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde akademik hayatını sürdürdüğünü diğer yandan Freelance Görsel Tasarımcı olarak çalıştığını ifade eden Dilan Kaya, teorik bilgileri gerçek hayatta tasarımlara dönüştürerek önemli deneyimler elde ettiğini söyledi. Kaya, kapak tasarımlarının kitabın içeriğiyle görsel bir bütünlük içinde olması gerektiğini de ifade etti.

DEĞER KATIYOR

Doğru yapılan kapak tasarımlarının esere değer kattığını vurgulayan Kaya "Yayınevi sektörüyle iş hayatına adım attım. İlk basılı eser kapağını 2017 yılında piyasaya kazandırdım ve günümüze kadar birçok başarılı kapak tasarımına imza attım. Yayın sektöründe tercih edilen isimlerden biri haline geldim. Birçok saygın yazarla çalışma fırsatına sahip olduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Kendi yaptığım kapak tasarımlarına ilgi gösteren okurlar için birlikte çalıştığım bazı yazarlarla imza günlerine bile katılıyorum" diye konuştu.