Baldan gelen güzellik

CİLT LEKELERİNİ GİDERMENİN FORMÜLÜ

1 küçük boy elmayı rendeleyin, üzerine 2 yemek kaşığı bal döküp karıştırın. Öncelikle bu maskenin 10 dakika kadar buzdolabında kalmasını sağlayın. Daha sonra temiz cildinize maskeyi sürün ve 10 dakika kadar cildinizde bekletin. Soğuk uygulama ile gözeneklerinizi sıkılaştıracaksınız. Elmada bulunan C vitamini sayesinde sivilce ve cilt lekelerini düzenli kullanımda yok edebilirsiniz. Bu maskeyi 2 günde 1 olacak şekilde deneyebilirsiniz.

ANTİOKSİDAN NEMLENDİRİCİ

Antioksidan etkiye sahip iki yemek kaşığı bal ve bir çay kaşığı toz tarçını güzelce karıştırın ve makyajdan arınmış cildinize sürün. Bal maskesi yüze uygularken zaten yoğun bir formda olduğu için pek akma yapmayacaktır ama yine omuzlarınızı örtecek bir koruyucu koymanız iyi olur. Yaklaşık 15 dakika boyunca cildinizde kalmasını sağlayın. Maskeyi temizlerken ılık su kullanarak daha rahat yıkayabilirsiniz. Bu maske cildin ihtiyacı olan nemi sağlayıp cildi ölü deriden arındırır. Haftada 2 defa uygulamanız önerilmektedir.

SİVİLCE KARŞITI

Cildin gerek duyduğu tüm vitaminler, bu maskede yer alıyor. 2 yemek kaşığı ezilmiş avokado, 2 kaşık bal ve 1 yumurta sarısını karıştırıp cildinize sürün. Cildinize sürdüğünüz bu maskeyi 20 dakika kadar bekletmelisiniz. Her hafta 1 defa olacak şekilde uyguladığınızda, cildinizdeki ölü derinin arınmış ve sivilcelerin azalmış olduğunu göreceksiniz.

PEELİNG ETKİLİ

Peeling etkisi görecek bu maskeyi denemek için öncelikle 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini biraz yumuşatın. 2 yemek kaşığı bal ve 2 damla limon eklediğiniz karışımın krem kıvamını alması için blender ile ezebilirsiniz. Hazırladığınız maske karışımını yıkanmış cildinize sürün ve ortalama 20 dakika boyunca maske ile bekleyin. Cildinizi temizlerken ılık su ile yıkamanız önerilir. Yıkama esnasında peeling yapar gibi dairesel hareketler ile yüzünüzü temizlemelisiniz. Bu maske cildin nefes almasını sağlayan, cildi ölü deriden temizleyen bir etkiye sahiptir.

RENK TONU EŞİTLEYİCİ

Potasyum kaynağı muz ile cildinizi yenilemek için 1 adet olgun muzu güzelce ezin. Ezilen muzun üzerine 1 kaşık balı gezdirin. Karışımı temiz yüzünüze sürün ve 15 dakika kadar bekleyin. A, C vitamini ve potasyum içeren bu maskeyi düzenli olarak uyguladığınızda, cildinizdeki ton farkını ortadan kaldırıp daha canlı görünebilirsiniz. Güneş lekelerini ve sivilce izlerini yok eden bu maskeyi denemelisiniz.

CİLT YENİLEYEN BESLEYİCİ

1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı bal, yarım çay kaşığı öğütülmüş badem, 1 yumurta sarısını blender ile ezip püre haline getirin. Elde edilen maske karışımını cildinize sürün. Göz çevresinde çok hassas davranarak sürmeye dikkat etmelisiniz. 15 dakika kadar cildinizde kalan bu maske, cildin kaybettiği nemi anında yenileyecektir. Bal yoğurt maskesi deneyenler, birkaç uygulama sonrasında cildindeki kuruluktan kurtulmuş olacak. Her tatil gününüzde maskeyi uygulayıp cildinizi mutlu edebilirsiniz.