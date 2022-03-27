Bez bebeklerle geçmişi geleceğe taşıyor

Kütahya'da geleneksel kıyafetlerle süslenen bebekler büyük rağbet görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bez bebek sanatçısı Şaziye İlgün, 8 yıl önce 'çocukların daha sağlıklı oyuncaklarla oynaması' amacıyla yöresel kıyafetli bez bebek yapmaya başladığını söyledi. 62 yaşındaki Şaziye İlgün, "Bebeklerin üzerine el emeği göz nuru olan başta bindallı ve tefe başı gibi yöresel kadın kıyafetlerinin minyatürünü işliyoruz. Bilhassa bindallı modeli ilgi görüyor" diye konuştu.

Kütahya'nın Osmanlı şehri olduğunu dile getiren İlgün, "Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel bez bebek sanatçısıyım. Eskişehirliyim, Kütahya'ya üniversite tahsilim için geldim, 42 yıldır buradayım. Dumlupınar Üniversitesi Seramik Bölümü mezunuyum. Her zaman geleneksel sanatlara büyük ilgim olmuştur. Yaptığım oyuncaklar çevremde çok büyük ilgi gördü. Belediye Kadın İş Geliştirme Merkezi aracılığı ile destek aldım" dedi. İlgün, Kütahya'yı ulusal ve uluslararası fuar ve festivallerde tanıtıyor. ■ ELİF ÇELİK