Duygusal hayatımız karışıyor

KOÇ: Hedeflerinizde ilerliyorsunuz

Yüksek mevki arayışı içindeyseniz dikkatli olmalı ve karşınıza çıkan sorunlarla savaşmak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz. İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız.



BOĞA: Kendinizle ilgilenmelisiniz

Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğlemeli, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunmalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemelisiniz. Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini siz de biliyorsunuz.



İKİZLER: Yaratıcılıgınız harika

Kendinizi geliştirmek için sizi motive edecek arkadaşlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Yardım etme duygunuz artarken, zevkler konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Olumsuzluklar karşısında ketum tavırlar takınıyorsunuz. Maddi konuları destekleyici aşklar gündeme gelecektir. Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Sosyal konumunuzda yükselme olabilir.



YENGEÇ: Iliskilerinizi gözden geçirin

İş ilişkisi içinde bulunduğunuz kişilerle olan ilişkilerinizi dostane bir şekilde geliştirmeye çalışın. İyi iletişim, kozmik güçlerle birleştiğinde para kazanma şansınız oldukça yükselecek. Mükemmel başarılar eşiğinde iken, sizi aşan konuların altına imza atıyorsunuz. Vakit geçirmekten hoşlandığınız kişileri de yanınıza alırsanız, motivasyonunuz artacaktır.



ASLAN: Esnek düsünmelisiniz

İşbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü olmasına özen göstereceksiniz. Çok küçük çıkar hesapları ile çok büyük kayıplara neden olacak davranışlar içine girmeyin. Biraz sağduyulu ve geniş düşünmeye çalışın. Kesinlikle, bu dönemde sakin davranmalı ve sabırlı olmalısınız. Kariyer gezegeniniz sizin para kazanmanıza yardım edecektir.



BAŞAK: Maddi korkularınızı yenmelisiniz

Cesur, aktif ve risk almaya hazırsınız. Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız. Akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. Yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepkiler vermeyin. Dostlarınızla duygusal bağlarınız güçleniyor.



TERAZİ: Iletisiminiz müke

Sosyal ilişikleriniz yoğunluk kazanmaya devam ederken karşılaşacağınız cazip kişiler ilginizi çekecektir. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Tanrı vergisi sevimli yönlerinizi kullanabilirsiniz. Yollardan beklediğiniz ve kariyerinizi etkileyecek haberlerle ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



AKREP: Tartısmalardan uzaklasın

Tartışmalardan uzak kalmayı başarmanız sizi her anlamda üstün kılacaktır. Duygusal sorunlarınız iş hayatınızı da etkileyebilir. Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek için bazı şeyleri ağırdan alın. Aşk hayatınızda oldukça romantik günler geçirebilirsiniz. Uyumlu düşüncelerinizle ortaklıklar konusunda ılımlı bir hava estireceksiniz. Enerjiniz mükemmel.



YAY: Dikkatler üzerinizde olacak

Uzun zamandır görüşmek istediğiniz veya destek almak için karşılıklı konuşmaya ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya geleceksiniz. Görüşme konularını daha önceden hazırlarsanız zor durumda kalmazsınız. Böylece, arzuladığınız sonuçlara ulaşmanın ilk adımlarını atmış olacaksınız. Pratik yönleriniz sayesinde başarı sizi bekliyor



OĞLAK: Tecrübeleriniz artıyor

Partnerinizle birlikte girdiğiniz sosyal aktivitelerde onu izleyin. Bu ortamlardaki davranışları, şimdiye kadar farkında olamadığınız bir özelliğini ortaya çıkarabilir. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çevrenizle tercihleriniz de genişleyecek. Aileniz, sosyal yaşantınız ve maddi evinizle ilgili konular gündeme gelecektir.



KOVA: Enerjiniz yükseliyor

Sosyal ilişkileriniz ve yaratıcılığınız ön plana çıkacak, enerjik işler ortaya koyacaksınız. Partnerinizle kişisel ve basit sürtüşmeler nedeniyle bir türlü uzlaşamadığınız konularda gücünüzü birleştirecek, olumlu işler yapacaksınız. Aşırı hassas bir yapıda olduğunuz bu günlerde olayları çok yönlü irdelemeye gayret edin. Yeni bir aşk için uygun bir dönem.



BALIK: Duygularınızı abartıyorsunuz

Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, büyük karmaşalar yaşayabilirsiniz. Akıllı davranırsanız kazanan siz olacaksınız. Konuşacağınız ve paylaşımlarınızı aktaracağınız kişilerin destek veren davranışları sizi memnun edecektir. Üstlerinizle güç gösterilerine girmeyip, onlarla uyum içinde çalışmalısınız.