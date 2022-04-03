1310 parçalık kule maketi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 72 yaşındaki marangoz ustası Ali İlhan, 9 metrekarelik atölyesinde, kentin en önemli simgelerinden Muğla Saat Kulesi'nin (Saatli Kule) maketini yaptı. Yaklaşık 55 yıl marangozluk yaptıktan sonra emekli olan İlhan, Şeyh Mahallesi Saatli Kule Caddesi'nde atölye kurdu. Burada hediyelik ahşap ev eşyaları üreten İlhan, asırlık tarihi yapıların maketlerini yapmaya karar verdi.

8 AYDA BİTİRDİ

İlhan, Muğla'nın silüetini oluşturan tarihi Arasta Şadırvanı ve Kuzulu Kapı'nın maketlerini hazırlayıp satıyor. Son olarak, 127 yıllık Saatli Kule'nin 1310 parçadan oluşan 166 santimetre uzunluğundaki maketini yapmaya başlayan İlhan, büyük titizlikle yürüttüğü çalışmasını 8 ayda tamamladı. İlhan, "Saatli Kule'nin yapımında 110 metal, 1200 de ahşap parça kullandım. Bunu tam 8 ayda ortaya çıkardım. Saatli Kule maketi 5 parçadan oluşuyor" dedi. Muğla Saatli Kule, turistlerin gezi rotalarında yer alıyor. ■ ADEM ÜLKER