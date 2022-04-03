Bunny ilk sezonu başarıyla tamamladı

GEÇTİĞİMİZ yıl ekim ayında kapılarını açan ve İzmir eğlence hayatına yeni bir soluk getiren Bunny Club, başarılı bir sezonu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Hem mesleki deneyimlerini hem de güçlerini birleştiren işletme ortakları Bora Keçeci, Can Serhatlı, Adnan Çetinbilek ve Harun Becerik, hareketli kış döneminden sonra şimdi de bir ay sonra açacakları yazlık mekanları için kolları sıvadı. Çizgi film karakteri Bugs Bunny'den esinlenerek bu ismi koyduklarını belirten Bora Keçeci, "Pek çok kişinin izlediği bir çizgi film olduğu için ve akıllarda kalıcı, sevimli bir karakter olduğundan dolayı bu ismi koyduk. İçerideki konseptimizi ve dansçı gruplarımızı da bu isme göre uyarladık. İnsanlar mekanda eğlenirken, bir anda Bugs Bunny maskotu ve sevgilisi Lola ile de karşılaşabiliyor. İşletmemize damsız ve rezervasyonsuz müşteri almıyoruz. İzmir'de sahneye çıkan oyuncular, şarkıcılar, mankenler ve ünlü isimler de mekanımıza eğlenmeye geliyor" dedi.

2 FARKLI İŞLETME

2003'te barboy olarak gece hayatına adım atan ve zaman içerisinde sıra dışı konsept partiler, organizasyonlar düzenleyerek eğlence sektöründe isim yapan Bora Keçeci (34), "Bu sektör, kanınıza giren mikrop gibi. Bir kere alışınca bırakamıyorsunuz. Ben de yıllardır bu camiada bulunduğum için ve hatırı sayılır bir çevreye sahip olduğumdan dolayı vakti gelince de işletmeciliğe adım attım. 4 sene önce ortağımla birlikte Alsancak'ta Soir adlı kulübü açtım. Ardından da Bayraklı Turan'daki Mandarin Club'un işletme ortaklığına soyundum. Çeşme'de Arşiv adlı restoran ve yeni nesil eğlence mekanını açtık. Ramazan Bayramı'nda bir aksilik olmazsa, Bayraklı Turan'da Mandarin Club'un yanı sıra Candy adlı mekanımızı hayata geçireceğiz. 2022 yazını 2 işletmeyle geçirmeyi düşünüyoruz. Candy, lunapark ve şeker fabrikasından esinlenerek oluşturduğumuz bir kulüp olacak. Pembe ağırlıklı dekorların yer aldığı, insanların bol bol fotoğraf çektireceği güzel bir mekan tasarladık" dedi.

7 GÜN BOYUNCA AÇIK

Haftada 3-4 gün hizmet veren diğer clubların aksine 7 gün boyunca açık olan Bunny, sürekli farklı DJ'ler ve farklı dans gösterileriyle İzmir gecelerine

renk katıyor. 350 kişi kapasiteli mekan, akşam 23.00'dan gece 03.30'a kadar faaliyetini sürdürüyor. 2020'de başlayan pandemi döneminde eğlence hayatı tamamen durduğu için aylarca iş yapamadıklarını ve evlerine kapandıklarını söyleyen Bora Keçeci, "O dönemde herkeste olduğu gibi bizler de büyük maddi zararlar yaşadık. Koronavirüs salgınında kapanmamız, bizleri parasal anlamda 2-3 sene geriye götürdü. Yasaklar kaldırılınca da işlere hızlı bir giriş yaptık. Çok şükür toparlamaya başlıyoruz. İşin detayına girdiğinizde barından kapısına kadar yaklaşık 100 çalışanımızla hizmet veriyoruz. Mal ve ürün tedarikçileriyle birlikte ortalama 700 kişilik bir aileye geçim imkanı sağlıyoruz. Böyle bir fayda sağlıyor olmak bile bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

AİLELER RAHAT OLSUN

Kapıda yer alan güvenlik ve karşılama ekibinin mekana gelen müşterileri seçerken, egosu olmayan, rahatça eğlenebilecek, kimseyi de rahatsız etmeyecek kişileri kabul ettiğini vurgulayan Keçeci "Yalnız başına gelen kızların da, 18 yaşından büyük çocuklarını bizlere gönderen ailelerin de kafasının rahat olabileceği, kavga ve gürültüden uzak, keyifli bir ortam yaratma çabasındayız. Olaysız bir işletme, hem bizim hem de müşterilerin tercih ettiği bir şey. Ama aralarda bizlerden kaynaklı olmayan durumlarda, ufak tefek tatsızlıklar yaşanabiliyor. Sonuçta alkollü bir mekan çalıştırıyoruz. Herkesin efendi gibi eğlenip çıkması mümkün olmayabiliyor. Böyle zamanlarda da olayın büyümemesi için güvenlik ekibimizle birlikte dikkatli adım atıyoruz" açıklamasını yaptı.

ERCAN AKGÜN