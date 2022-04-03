Diyet listelerinin baş tacı besinler

ENGİNAR: Kalp sağlığı için mucize bir besin olan enginar, mevsiminde tüketildiğinde oldukça faydalıdır. 120 gramlık orta boy bir enginarda 14 gram karbonhidrat bulunmaktadır. 10 gramı lif olduğu için bağırsak sisteminiz için etkili sebzeler arasında yerini alır.

LAHANA: Mide sağlığınızı korumak için lahanayı salatalarınızda bile kullanabilirsiniz. Çünkü lahana C ve K vitamini açısından güçlü bir sebzedir. Yaklaşık 1 su bardağı doğranmış lahana tükettiğinizde, 5 gram karbonhidrat almış olursunuz.

PATLICAN: Lezzetli yemeklerin favori sebzesi olan patlıcan, kalp sağlığı konusunda dikkat çekmektedir. Antioksidan özelliği de bulunan 100 gram patlıcanın pişmiş halinde 8 gram karbonhidrat bulunmaktır.

SOĞAN: Türk yemeklerinin ve birçok salatanın ana maddesi olan soğan, doğal antibiyotik olması yönüyle sıkça tüketilmesi gereken bir sebzedir. Yemeklerinizi yaparken ufak da olsa soğan ekleyerek gün içinde almanız gereken karbonhidratı karşılayabilirsiniz.

TURP: C vitamini ve karbonhidrat kaynağı olan turp, karaciğer detoksu yapmak isteyenler için de ideal bir besindir. Ayrıca kadın sağlığı açısından da önemli bir paya sahip olan turp, meme kanserinden koruyan sebzeler arasındadır. 110 gram turp tüketildiğinde 3 gram karbonhidrat alınmış olur.

BROKOLİ: Diyet listelerinin gözde ürünü olan brokoli tam bir lif kaynağıdır. 90 gram brokoli tüketiminde yaklaşık 6 gram karbonhidrat karşılanmaktadır. Salata ve çorbalarda sağlıklı bir tercih olabilir. Antioksidan etkili brokoli ile sağlıklı kalabilirsiniz.

MANTAR: Sotelerin, makarnaların, çorbaların en hafif besini olan mantar metabolik sorunları ortadan kaldırmak için tüketilmelidir. 70 gram mantarda 2 gram karbonhidrat yer almaktadır.

KARNABAHAR: Karnabahar da düşük karbonhidrat içeren yiyecekler arasında yerini alıyor. Sağlıklı beslenme programlarında sıkça tüketilen karnabaharın 100 gramında 5 gram karbonhidrat bulunuyor.

BRÜKSEL LAHANASI: Minik sağlık depoları olarak adlandırılan Brüksel lahanası, gün içinde almanız gereken C ve K vitaminine sahiptir. 80 gram Brüksel lahanasında 6 gram karbonhidrat bulunuyor.

DOMATES: Yemekleri renklendiren, kan hücrelerinin artışını sağlayan domates de karbonhidrat açısından düşük yiyecekler arasında yer alıyor. Doğal olarak yetiştirilen ve hormonsuz aldığınız domatesler vücudunuz için tüketilmesi gereken bir besin. Orta boy domates 6 gram karbonhidrat kazandırmaktadır.

YOĞURT: Evde yaptığınız doğal yoğurtlar karbonhidrat kaynakları arasında yer alıyor. Yağsız yoğurt tüketimi bağırsak sisteminiz için tavsiye edilmektedir. Yağ yakımınızı hızlandırmak adına her gün öğünlerinize yoğurt ekleyebilirsiniz. 100 gramlık yoğurtta 3 gram karbonhidrat bulunmaktadır.

SOMON BALIĞI: Deniz ürünleri Omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinlerdir. Düşük karbonhidratlı bir balık tüketmek istediğinizde somonu tercih edebilirsiniz. 100 gramlık bir somon diliminde neredeyse hiç karbonhidrat bulunmuyor.

LİMON:C vitamini açısından yüksek olan antioksidan limon; karbonhidrat miktarı açısından da oldukça tatmin edici. Tam bir sağlık kaynağı olan limonun 100 gramında 8 gram karbonhidrat yer alıyor.

ÇİLEK: Yaz meyvesi olarak bilinen çileğin 100 gramında 8 gram karbonhidrat bulunuyor. Cilt güzelliğiniz ve metabolizmanızın sağlığı için bu yazı fırsata çevirebilirsiniz.