Ramazan’da kilo almadan sağlıklı beslenin

RAMAZAN ayının gelmesiyle beslenme alışkanlıklarının değiştiğini belirten Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Kahraman, Ramazan ayında kilo almadan sağlıklı beslenmenin ipuçlarını paylaştı. Kahraman, "Ramazan ayında kilo alınmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi iftarda yüksek miktarlarda ve yağlı yiyecek tüketimi olmasıdır. İftarı 2 su bardağı su ve hurma-zeytin ile açabilirsiniz. Çorba ile devam edip 10-15 dakika ara verilirse mide-bağırsak sistemi için çok faydalı olacaktır. Ana yemek olarak kırmızı et, köfte, tavuk, balık gibi protein kaynakları yanında sebze yemekleri veya brokoli, karnabahar haşlama, yoğurt ve yanında karbonhidrat ihtiyacımız için ölçülü bir şekilde bulgur pilavı, tahıllı makarna tercih edilebilir. Ramazan pidesi yemek istenirse ekstra bir ekmek tüketimi olmamalıdır. Tatlı yenmek istenirse iftardan 1,5-2 saat sonra ağır-şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya dondurma tercih edilebilir. Tatlı yerine meyve ve fındık-badem gibi kavrulmamış kuruyemişler de tüketilebilir" dedi.

SAHURDA KAHVALTI

SAHURDA tercih edilmesi gereken yiyecekler hakkında bilgi veren Cansu Kahraman, şunları söyledi: "Sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu kaydeden Kahraman, orucun 2 bardak su ile açılması gerektiğini vurguladı; sahura kadar minimum 1 litre su içilmesi ve sahurda da 500 ml-750 ml arasında su içilmesinin önemine dikkat çekti.