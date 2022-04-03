SF Trade’den kadın istihdamında örnek adım

DERİ ve tekstil ürünlerinde geniş ürün yelpazesiyle Ege Serbest Bölge'de hizmet veren SF Trade, kadınların iş gücüne kazandırılması amacıyla başlattığı girişimle Gaziemir Belediyesi ile ortak gerçekleştirdiği projede, uygun mesleki kriterlerdeki 20 kadının istihdam edilmesi konusunda öncü oldu. SF Trade İnsan Kaynakları birim yöneticileri, sosyal sorumluluk bilinciyle kadınların ekonomik anlamda da güçlenmesi için toplu iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

TEKNOLOJİ VE İNSANA YATIRIM

ÜRETTİKLERİ ürünlerin çoğunda insan emeğinin yoğun olarak kullanılması gerektiğini kaydeden İnsan Kaynakları Yönetimi, SF Trade bünyesinde kadınların istihdam edilme oranının yüzde 56 olduğunu hatırlattı. Ekonomik kalkınma için üretimin çok önemli olduğunu dile getiren yetkililer sözlerine şöyle devam etti: "Artık bir evde bir kişinin çalışması son ekonomik göstergeleri de göz önüne aldığımızda maalesef yeterli değil. Kadınların da iş yaşamına katılması, geldiğimiz bu süreçte daha da önemli. Bu nedenle Gaziemir Belediyesi ile birlikte kadın istihdamına yönelik önemli bir adım attık. SF Trade olarak 4 farklı sektörde birden üretim yapıyoruz. Nitelikli iş gücüne her zaman ihtiyacımız var. Sürekli hem teknolojiye hem de insan kaynağına yatırım yapıyoruz. Her gün güçleniyor, ülkemizin geleceğine inanıyor ve hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız."