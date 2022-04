Yeni başlangıçlara ‘merhaba’ diyeceksiniz

KOÇ: İDDİALI DÜSÜNÜYORSUNUZ

Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Doğru insanlarla çalışmak isteğiyle isabetli kararlar vereceksiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını çok çabuk hissedebiliyor ve empati yeteneğinizle onları idare edebiliyorsunuz. Bu dönemde hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz. İş ilişkilerinizde aşırı sabırlı davranışlarınız sizi adım, adım başarıya götürüyor.



BOĞA: DENEYİMLERİNİZE GÜVENMELİSİNİZ

Aktif ve hızlı bir düşünce içinde hareket edeceğiniz ortamları tercih edeceksiniz. Abartılı konuşmalardan uzak kalmayı başarabilirseniz, hedeflerinizi gerçekleştireceksiniz. Çevrenizdekilere sevgiyle yaklaşıyor olmanız, sizi farklı kılabilir. Yaşantınıza girmek isteyen kişileri seçme konusunda oldukça titizsiniz. Deneyimlerinize güvenmelisiniz.



İKİZLER: RİSKLERDEN UZAK DURUN

Sosyal hayatınızın yoğun olmasından dolayı karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. İleri yaşlarda olanlar, evlilik konusunda önemli bir fırsat yakalayabilirler. Eğitim alanlar için dönüm noktası oluşturabilecek önemde değişiklikler olabilir. Bu tür değişimler size tecrübe kazandıracak şekilde olacaktır. Teknik donanımınızla ilgili yeniden değerlendirmelere gideceksiniz.



YENGEÇ: KARİYERİNİZ YÜKSELİSTE

Güneş ve Merkür kariyer evinizde. Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Mesleğinizi yapmanıza engel olan şartları yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir. Sanki bir koruyucu çemberi içindesiniz.



ASLAN: EGONUZ SİZİ SIMARTMASIN

Satürn karşıt evinizde ilerlerken huzursuz yönlerinizi ortaya çıkarıyor. İddiacı ve yargılayıcı tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla, başkalarının fikirlerine karşı toleranslı olamayabilirsiniz. Sosyal açıdan aktif olmanız sizi şımartmasın. Hedefleriniz yüksek fakat egonuzu doğru kullanmalısınız. Çevrenize karşı nazik olmalısınız.



BAŞAK: ENERJİNİZ ARTIYOR

Duygularınızın kafanızı karıştırmasına izin vermemeli ve bazı olayları içinizden yargılamalısınız. Başlatacağınız işlerin planlarını şimdiden yapmaya başladınız bile. Kişiliğinizi güçlendirecek ve egonuzu ortaya çıkaracak işler peşindesiniz. Her kafadan bir ses çıkabilir ve sizi yönlendirmeye kalkabilirler. Politik davranmayı yeğleyeceğiniz bir dönem



TERAZİ: GÜCÜNÜZE GÜVENİYORSUNUZ

Satürn sosyal, ilişkilerinizi ve yaşam enerjinizi vurgulamaya devam ediyor. Sizi güçlendirmek adına öğretilerine devam ediyor. İlişkileriniz sağlamlaştırırken, yakın kan bağı olduğunuz kişilerle ilgili ihmal ettiğiniz konularda size sorun yaratıyor. Lider özelliğiniz ön planda olacak .. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.



AKREP: YASAM FELSEFENİZ DEGİSİYOR

Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Manevi hislerinizin sizi yanıltmayacağından emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda değişik düşünceleriniz ve tavrınızla dikkat çekeceksiniz. İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Dostlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.



YAY: ANİ DEGİSİMLERE DİKKAT

Gerçekleştirmek istediğiniz yeni planlarınız varsa ideallerinizin doğrultusunda hareket edecek ve yeni tanışacağınız kişilerle ortaklık kurma yolunda iyimser yaklaşımlar göstereceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin iç yüzünü görebilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız. Kendinizi yıpratmadan hareket etmelisiniz.



OĞLAK: GÜÇ SAVASI İÇİNDESİNİZ

Güç savaşı yüzünden arkadaşlarınızla aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Duygularınızın sizi yönlendireceği konuları iyi seçmelisiniz. Tercihleriniz konusunda iyi düşünmelisiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.



KOVA: GÜCÜNÜZÜ KULLANMALISINIZ

Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor. Sıra dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız. Dinlendiğiniz zaman olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz



BALIK: NOSTALJİ DUYGULARINIZ ATAKTA

Neptün birçok güzelliği ortaya çıkarırken nostaljik duyguları da körükler. Bu hafta yaşam sürecinizi, duygusal takıntılarınızın ve kişisel isteklerinizin bileşkesini yaşama geçirme biçimi belirleyecek. Aile içi konular yeniden gündeme gelecek. Satılacak ve kiralanacak konular kesin çözüm getireceksiniz. Yıllarca görüşmediğiniz bir akrabanızdan haber alabilirsiniz.