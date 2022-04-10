İzmir fonunda bir aşk hikayesi

İzmirli yazar Nurdan Karacabey, 2017 Ağustos ayında yayınladığı kısa öykü ve deneme yazılarından oluşan "Kalp Ritmimden Notalar" adlı ikinci kitabından sonra şimdi de roman türündeki üçüncü kitabı "Tesadüf"ü okuyucularıyla buluşturdu. Karacabey, kitabın bütününe bakıldığında roman olduğunu ancak içerisindeki alt başlıklara göz atıldığı zaman ise deneme türüne yakın olduğunu dile getirdi.

SİYASET VE FUTBOL YOK

Karacabey, "Bu kez hayali iki karakter üzerinden ilerledim. Farklı konulara da değindiğim için kitabımı 'Roman türünde bir deneme, deneme tadında bir roman' olarak adlandırıyorum. Tesadüfi bir şekilde yolları kesişen bir yazarla bir fotoğrafçının aşkını anlatıyorum. Hayatın içinden çok fazla konuya yer verdim. Kurgudan çok duyguların ön planda olduğu, sanki okuyucuyla sohbet ediyormuşum gibi samimiyetle yazdığım bir kitap. Sadece aşkı değil İzmir'in de birçok yerinden bahsettiğim bir çalışma oldu" dedi. Geçtiğimiz günlerde çıkardığı eserini 2 yıldan fazla bir sürede tamamladığını söyleyen Nurdan Karacabey, "Yazmak benim için çok sancılı bir süreçti. Sosyal hayat ve uyku gibi pek çok şeyden feragat etmek zorunda kaldım. Ama bitirdiğimde yeniden doğmuş gibi oldum. Hayat o kadar karanlık, depresif ve kaos dolu bir hale geldi ki bize ışık tutacak, nefes aldıracak şeylere ihtiyacımız var. Yazarken iyi şeyleri kaleme alayım da insanlara faydalı olsun diye bir hedefim yoktu ama ilerlediğim yol beni o yöne götürdü. Yazma süreci bana çok iyi geldi ve iyileşmemi sağladı. Salgından önce yazmaya başlamıştım aslında. Sonrasında pandeminin bende yarattığı karanlık süreci aydınlatmama sebep oldu. İçerisinde siyaset ve futbolun olmadığı 15 yaş ve üzeri herkese hitap edebilecek bir çalışma oldu" açıklamasını yaptı. ● ERCAN AKGÜN