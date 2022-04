Sevdiklerinizin gözü üzerinizde

Almanya ve Fransa'da popüler olan iris fotoğrafçılığı Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Tıpkı parmak izi gibi her insanın iris ve gözbebeğinin farklı olması, çekilen fotoğrafları da çok özel ve anlamlı kılıyor. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Can, göz fotoğraflarına talebin her geçen gün arttığını söyledi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin büyük şehirlerinde iris fotoğrafları çekilmeye başladığını kaydeden Mehmet Can, kendisinin de teknik alt yapıyı hazırlayıp deneme çekimlerinin ardından Denizli'de bu hizmeti vermeye başladığını dile getirdi.

RENKLERİN DANSI

'Çıplak gözle baktığımızda sadece yeşil, mavi gibi açık renkli gözlere sahip insanların göz bebekleri dikkatimizi çekiyor' diyen Mehmet Can, oysa fotoğrafladığımızda; kahverengi ve diğer koyu renk gözlerin de, arka plan detayında birçok renk içerdiğini görüyoruz. Her birimizin iris ve göz bebeği farklı, büyüleyici renkler ve detaylar var. Fotoğrafladığımızda birer sanat eserine dönüşüyorlar. Göz yaşayan bir organ olduğu için aynı gözün bugünkü görüntüsüyle iki gün sonraki görüntüsü bile birbirini tutmuyor' dedi.

ÖZEL LENSLER GEREKLİ

İris fotoğrafları çekmenin üst düzeyde teknik bilgi, altyapı ve ekipman gerektirdiğini açıklayan Can, "Çünkü çok küçük bir objeyi çekiyoruz. Detayları ve renkleri çok doğru almamız gerekiyor. Fotoğrafın net ve yüksek çözünürlükte olması için full frame özellikli makine, özel objektif ve özel makro lensle çekim yapıyoruz. İyi bir ışık sistemi ve teknik donanımla birlikte, 36 milyon piksel olarak en yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekiyoruz" diye konuştu.

MUAYENE GİBİ ÇEKİM

Stüdyoda, adeta göz doktoru muayenesindeki gibi bir düzenekte çekim yapıyoruz. Çenenizi platforma koyuyor, birkaç saniye gözünüzü kırpmadan bekliyorsunuz. Sonrası bizim işimiz. Tabii fotoğraf çekmekle iş bitmiyor. Fotoğrafın ham hali çok da estetik görünmediğinden photoshop ile fotoğraf üzerinde titiz bir çalışma yapmamız gerekiyor. Detayları ortaya çıkaran işlemlerden sonra büyüleyici iris ve göz bebeği fotoğrafı, sahibiyle buluşuyor. 4 yaşından küçük çocuklar sabit duramadığından onlara iris fotoğrafı çekimi yapamıyoruz.

HER YERDE YANINIZDA

İris fotoğraflarına hem aileler hem de gençler yoğun ilgi gösteriyor. Her insanda farklı, özel ve eşsiz olan irisin detaylarını görmek insanlara ayrı bir mutluluk veriyor. Gençler sevdiklerinin göz fotoğraflarını kolye ve bileklik yaptırarak ya da telefonlarında ekran resmi yaparak üzerlerinde taşıyorlar. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Aileler ise eş veya çocuklarınınki ile birlikte, ya da tek tek iris fotoğraflarını tablo haline getirerek evlerine asıyorlar. İris görsellerini; yakında tişört, yastık gibi ürünlerin üzerinde de görmeye başlayacağımızı tahmin ediyorum.

SEBAHATTİN ALP