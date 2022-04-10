Sosyal hayatımız hareketleniyor

KOÇ: Gücünüzün farkındasınız

GÜNEŞ burcunuzda ilerlemeye devam ederken, düşündüklerinize daha çabuk ulaşma çabası içinde, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlamaya çalışacaksınız. Uzun zaman beklediğiniz fırsatlar geliyor. Kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Bu dönemde karşı cins üzerinde çekiciliğinizi kullanacaksınız.



BOĞA: Sürpriz asklara dikkat

SÜRPRİZ aşklara hazır olun. Uranüs içinizdeki heyecanları körüklerken çevrenize yansıttığınız ışığın daha da parlamasını sağlıyor. Aklınıza gelen düşünceler istemeden ağzınızdan dökülebilir. Güzel başlayan duygular daha sonra istenmeyen durumlara neden olabilir. Özgüveninizin yüksek oluşundan dolayı bir takım engelleri kolayca aşıyorsunuz.



İKİZLER: Enerjiniz çok yüksek

BU hafta arkadaş gruplarınızı değiştirecek ve yeni bir çevreye gireceksiniz. Belki de,uzun süredir bir türlü kopamadığınız bir arkadaşınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Katılacağınız dost toplantılarında farklı bir karizma içinde karşı cinsin ilgisini kolayca çekeceksiniz. Enerjinizin çok yüksek olacağı bir hafta.



YENGEÇ: Yolculuklar gündemde

FARKLI duygular peşindesiniz. Eğlenmeyi ve sürprizleri seviyorsunuz. Hoş saatler geçirebileceğiniz seyahatler söz konusu. Geçmişte kalan ve hala anılarınızın bir köşesinde ara sıra canlanan unutamadığınız sevginiz tekrar gündeme gelebilir. Her ne kadar sizi hala heyecanlandırsa da bu tür bir ilişkide hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.



ASLAN: Yasam kaliteniz yükseliyor

BAŞLATTIĞINIZ tüm çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Parasal kazançlarınız sezgilerinizle birlikte ilerleyecek. Bulunduğunuz şartları değerlendirme konusunda akılcı davranışlar içinde olacaksınız. Kafanızı dinlemek istediğiniz için işinize hiç kimse karışsın istemiyorsunuz. Yaşam kalitenizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız.



BAŞAK: Is hayatınız güçleniyor

NEPTÜN karşıt evinizde ilerliyor. Başlatacağınız ilişiklerin sağlıklı olmayacağınız hatırlatırız. Aynı işle uğraştığınız karşı cinsten birinin ilgisini çekeceksiniz. Günlük yaşam temponuzu etkilemeden duygusal konularınızı yürütmeniz sizin için zor olabilir dikkatli olmalısınız. İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir.



TERAZİ: Iletisim yönünüz hızlanıyor

İKİLİ ilişkilerinizde karşılıklı iletişim ve kendinizi anlatabilme önem kazanıyor. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. Bu nedenle de kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız.



AKREP: Yogun duygular içindesiniz

YOĞUN duygular içindesiniz. Her şey istediğiniz gibi ilerlesin istiyorsunuz. Kişisel evinizde ilerleyen aşk ve sosyal evinizde ilerleyen Neptün ve Jüpiter size son derece güçlü ve kendinden emin duygular veriyor. İletişim evinizde bulunan gezegeniniz Plüton duygularınızı ağırlaştırıyor. Disiplini ve kurallara göre hareket ederseniz duygusal kayıplar yaşamazsınız.



YAY: Sosyal yönünüz artıyor

GRUP arkadaşlıklarda ve sosyal ortamlarda aniden karşınıza çıkabilecek cazip kişileri görmezlikten gelmemelisiniz. Merkür, çalışma ve sağlık evinizde ilerliyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle mükemmel bir iletişim içinde olacaksınız. Söz aldığınız kişilerin iyi niyetine güvenebilirsiniz. Gizli anlaşmaların size sağlam dönüşler getireceğini bilmelisiniz.



OĞLAK: Ask hayatınız renkleniyor

MERKÜR aşk ve sosyal evinizde ilerliyor. Aynı anda birkaç kişinin ilgisi üzerinizde olacak. Bazılarının mantıklı ve sağ duyulu olması nedeniyle ilginizin onların üzerinde olmasına neden olabilir. Cazip ve kalabalık bir hayranlık çemberi içinde kalabilirsiniz. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak.



KOVA: Kafanız karısık

AKLINIZ ve hisleriniz arasında karmaşa yaşıyorsunuz. Bir tarafta yüksek hayalleriniz ve takıntılı aşk duygularınız diğer yanda yeni arayışlar içindesiniz. Bu kadar yükü ne derece kaldırabilirsiniz siz de bilmiyorsunuz. Anılardan bir türlü kopamıyorsunuz. Kendi isteklerinde çok fazla ısrarcı olmaları huzursuzluğu büyütebilir. Duygusal hayatınız sizi yoruyor.



BALIK: Sanat ve duygusallık ön planda

JÜPİTER ve Neptün birlikte hareket ediyor. Yönetici gezegeniniz sizi olumlu desteklerken bilinçaltınızda değişim rüzgarları estiriyor. Aklınız ve kalbiniz daima çelişki halinde. Olmayacak olayları, olur hale getirmek için evrenin size sunacağı hediyeleri kabul etmelisiniz. Manevi duygularla hareket ettiğiniz zaman karşınızdaki kişiyi tanımakta zorlanırsınız.