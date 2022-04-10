Sosyal medyada bu hatalardan kaçının

İş dünyası için de vazgeçilmez bir unsur haline gelen sosyal medya platformları çalışanların kendileri, iş ve özel hayatları hakkında detaylı bilgi edinilmesine de olanak sunuyor. Bu noktada çalışanların iş hayatında sosyal medya kullanımlarına dikkat etmesi hem şahsi imajları ve çalıştıkları şirket hem de network içinde oldukları çevre adına büyük önem taşıyor. Ancak iş hayatında çalışanların sosyal medyada sıkça yaptığı hatalar da var.

Aşırıya kaçan yorumlar yapmak

Başta Twitter olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarının gündemini yaşanan siyasi olaylar belirliyor. Bu noktada çalışanların siyasi ve toplumsal olaylar karşısında rencide edici veya ayrıştırıcı dil kullanmamaları büyük önem taşıyor.

Mahremiyet ihlalleri

Çalışanların sosyal medya kullanımları incelendiğinde mahremiyet ihlallerinin yapıldığı istatistiklere yansıyor. Özellikle iş dünyası odaklı sosyal medya platformlarında özel hayata ilişkin paylaşımların yapılması kişisel ve kurumsal imaja zarar veriyor.

Veri gizliliğine önem vermemek

Çalınan hesapların neticesinde oluşan olumsuz durumlar, kurum ve birey imajını büyük ölçüde zedeleyebiliyor.

Amacına uymayan platform seçimi

Sosyal medya platformlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde çalışanların bireysel profillerinin amaç dışı kullanımı, kurum imajına ve birey itibarına yönelik olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Kişisel ve iş hesaplarını ayırmamak

Çalışanların sıkça yaptıkları hataların başında kişisel ve iş hesapları arasındaki farkları bilmemek geliyor. Çalışanların yaptıkları diğer hatalar olarak ise: bir şeyi paylaşmadan önce düşünmemek, aceleyle paylaşım yapmak, yazım kurallarına dikkat etmemek, profesyonel olmayan cevaplar vermek, sosyal medya profillerinde yanlış bilgiler paylaşmak öne çıkıyor.