  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Pazar Türk Halk Müzigi ezgileri yeniden sahnede

Türk Halk Müzigi ezgileri yeniden sahnede

10.4.2022

Türk Halk Müzigi ezgileri yeniden sahnede

Buca Türk Halk Müziği Topluluğu, bu yılın ilk konserini geçtiğimiz günlerde verdi. Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, şef Bahar Almaç yönetiminde yapıldı. 2008'de kurulan ve 13 yıl boyunca Buca Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdürdükten sonra bu yıl özel olarak yoluna devam eden koro, başarılı bir programa imza attı. Önceki yıllarda her dönem sonunda konserler düzenleyen ve bazı günlerde Buca Halk Eğitim Merkezi'nin görevlendirmeleriyle özel etkinliklerde görev alan koro, pandemi nedeniyle sahne çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARLA
Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı mezunu olan ve uzun yıllar THM konserlerinde koro şefi ve solist olarak görev alan Bahar Almaç, "Bu gece için 4-5 aylık bir hazırlık aşamasından geçtik. Çalışmalarımızı yaz aylarına kadar sürdürmeyi planlıyoruz ve hazırlıklarımızı tamamlarsak yaz döneminde açık hava konseri yapmayı düşünüyoruz. Tüm koristlerimiz gönüllülük esasıyla halk müziğimizi en iyi şekilde icra etmeye çabalıyor.
Kendilerine de gayret ve özverileri için teşekkür ediyorum" dedi.
■ ERCAN AKGÜN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA