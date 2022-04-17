Doğal güzellik mucizesi lavanta sabunu

Hoş kokulu bir bitki olan lavanta Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz çevresindeki ülkelere kadar yayılır. Morun daha açık renginde olan bu bitkinin geçmişi 2 bin 500 yıl öncesine dayanır. Antik çağda lavanta kutsal bir bitki olarak kullanılmıştır. Giysi ve saçlara özel bir koku vermek için kullanılır. Ferah kokusu ile neredeyse herkesin sevdiği tatlı çiçeksi bir kokuya sahiptir. Bugün ise lavanta kokulu bir bitkiden daha fazlasıdır.

Tıbbi faydalar için sıklıkla kullanılmaktadır. Cilde ve saça birçok faydası vardır. Lavantadan yapılan sabun saça ve yüze faydaları ile bilinmektedir.

● Cildinizi doğal lavanta sabunuyla yıkamak cilt lekelerinin tedavisine yardımcı olabilir.

● Lavanta akne tedavisinde doğal bir destektir. Yüzdeki kızarıkların azalmasına yardımcı olmaktadır.

● Cilt kuruluğuna iyi gelir. Özellikle kış aylarında cilt kuruluğu en çok yaşanan problemlerden biridir. Kış aylarında cildi nemlendirerek daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

● Cildi aydınlatır. İltihaba iyi geldiği için cildin aydınlanmasını sağlayabilir. Renk eşitsizliklerini giderir.

● Lavanta sabunu kırışıklıklara iyi gelebilir. Yüzdeki ince kırışıklıklardan kısmen serbest radikaller sorumludur. Lavanta sabunu antioksidanlarla doludur. Bu sebeple yüzünüzü serbest radikallerden korur.

● Potansiyel olarak saç uzamasını desteklemesi lavanta sabunu faydaları arasındadır. Saç uzamasını teşvik edebilir.

● Lavanta sabunu saçın parlak ve canlı görünmesini sağlar. Kepek sorunlarına iyi gelebilmektedir.

● Saçlardaki kopma ve kırılmaları önleyebilir. Saçlarınızı düzenli olarak lavanta sabunu ile yıkarsanız, saç deriniz temizlenir, beslenir ve onarılır.

● Saçtaki bit ve böcek gibi oluşumların giderilmesine yardımcı olur. Saçların daha dolgun görünmesini sağlar.

● Saçınız kısa sürede yağlanıyorsa, saç yağlanmasını engelleyebilmektedir. Saçın sertleşmesini engelleyerek yumuşacık saçlara sahip olmanızı sağlayabilir.

● Cildi fazla yağdan arındırarak cildin yağ dengesini kontrol altına alan lavanta sabunu, içinde bulunduğu yararlı bileşenler sayesinde vücudu rahatlatır.

● Hoş kokusu ile keyifli bir kullanım sunmaktadır. Lavanta sabunu ayrıca zona tedavisinde de olumlu sonuçlar gösterebilmektedir.

NASIL KULLANILIR?

Lavanta sabununu yüzde, vücutta ve ciltte kullanabilirsiniz. Lavanta sabununu kullanırken ilk başta kullanmak istediğiniz bölgeye sürün. Daha sonra köpürmesini sağlayın. 3-4 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulamalısınız. Daha sonra yumuşak bir havlu ile yüzünüzü silmelisiniz. Lavanta sabunu nemli olmayan bir bölgede saklanmalıdır. Güneş ışığı görmeyen bölgede muhafaza etmenizde yarar vardır. Saçlarda ise şampuan kullanmadan önce 2-3 defa saçınıza yavaş ve yumuşak şekilde yedirerek sabunlanmanız gerekir. Saç bakımından sonra, yüzünüze lavanta sabununu sürerek, masaj yapar gibi 1 dk boyunca cildinize yedirmeniz gerekir. Bu işlem 2-3 defa yapılmalıdır. Sonrasında ise şampuan kullanmanıza gerek yoktur fakat, isteyen normal olarak duş almasına devam edebilir.

EVDE LAVANTA SABUNU YAPABİLİRSİNİZ

MALZEMELER

● Kurutulmuş lavanta çiçekleri ● 10ml lavanta yağı ● 120 ml zeytinyağı ● 30 ml saf su ● 15 gram kostik soda ● Orta büyüklükte tencere ● Blender ● Cam kase ● Tahta kaşık ● Sabun için kalıp ● Koruyucu gözlük ● Eldiven YAPILIŞI: Cam kasenin içine 15 gram kostik sodayı dökün. Sodanın üzerine30 ml saf su ekleyin ve karıştırın. Karıştırdığınız karışımda asit bulunduğu için tepkimeye neden olur. Bu nedenle biraz soğumaya bırakın. Zeytinyağını ufak bir tencerede 40 dereceye gelene kadar ısıtın. Cam kasenin içindeki karışmınızı, zeytinyağı olan tencereye ekleyip, blenderı ile karıştırın. Bir müddet sonra tencerenin içindeki karışım jel kıvamına gelecektir. Lavanta yağını ve kurutulmuş lavanta çiçeklerini ekleyip, tahta kaşık ile karıştırın. Sabun kalıbının içine lavanta çiçeklerinden birkaç tane koyalım. Tencerenin içindeki karışımı, kalıba boşaltalım. Ve üzerine yeniden lavanta çiçeklerinden serpelim. 24 saat kalıbı beklettikten sonra lavanta sabununuz hazır!