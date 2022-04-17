İlişkilerinizi sorgulayacağınız bir hafta olacak

KOÇ: Çalışma temponuz artıyor

HAFTAYA yüksek moralle başlayacaksınız. İş ön planda olacak. Bu hafta daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. Çevrenizdeki şartları değiştirerek, kendi bildiğiniz yolda ilerliyorsunuz. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için doğru bir zaman dilimi içinde olduğunuzu biliyorsunuz. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.



BOĞA: Deneyimleriniz çoğalıyor

YAŞAMA zevkli bakan biri olarak somurtmak ve karamsar olmak size yakışmıyor. Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çünkü, değişen koşullar yüzünden zor durumda kalabilirsiniz. Özellikle yaşadığınız bir aşk varsa, bazı zorluklara maruz kalacaktır. Deneyimler ve testlerden geçiyorsunuz.



İKİZLER: Şansınız yükseliyor

BU hafta kariyeriniz ve aileniz çok önemli olacak. Ailenizle ortak aktivitelere katılacaksınız. İstediğiniz bir iş varsa, sıkı sarılın ve diretin şansınız size yardımcı olacaktır. Çalışma hayatınızdaki koşullardan hoşlanmıyorsanız, durumunuzu düzeltmek için Jüpiter'in size sunacağı olanaklardan faydalanmalısınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.



YENGEÇ: Aşk enerjinize dikkat

HIÇBIR konuyu kafanıza takmamalı ve günlük ilişkilerden sakınmalısınız. Cinsel enerjinizin yoğunlaştığı anlarda beğendiğiniz kişilerin karşınıza çıkması kafanızı karıştırabilir. Çünkü girdiğiniz ortamlarda karşı cinsin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz.



ASLAN: Gözünüz zirvelerde

ÇEVRE faktörleri sayesinde güçleneceğiniz işler peşinde koştururken; sosyal kişiliğiniz de sağlam temeller üzerine boy verecek. Yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven verecekler. Onlarla bir arada birçok iş fırsatı yakalayacaksınız. Çevre faktörler sayesinde güçlenecek, sosyal kişiliğinizde sağlam temeller üzerine boy verecek.



BAŞAK: İlginç olaylar sizi bekliyor

BU hafta çok ilginç olaylar gelişecek. Sosyal hayatınız ve özel yetenekleriniz ön plana çıkarken, iş disipliniz mükemmel bir şekilde kendini gösterecek. Düşündüğünüz birçok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek ve gelişen şartlara göre rotanızı tekrardan ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.



TERAZİ: Başarılarınızı kutlayacaksınız

BU hafta maddi açıdan birçok önemli olay gerçekleşecek ve bunların çoğu uzun süre- li olacak. Şartlarınızı, kendi koşullarınızla uyum içinde birleştireceksiniz. Koşacak ve yorulacaksınız fakat sonunda başarınızı kutlayacaksınız. Kariyerinizi finansal hedeflerinizle bağdaştıracaksınız. Her şeye rağmen hızlı gerçekleştirilebilecek idealler peşinde olabilirsiniz.



AKREP: Kazançlı günler sizi bekliyor

BU hafta oldukça kazançlı günler sizi bekliyor. Parasal kazançlarınız sezgilerinizle birlikte ilerleyecek. Ailenizi ve yakınlarınızı ziyaret edecek ve belki de yurt dışında yaşayan kardeş ve akrabalarınızın yanına gideceksiniz. Bulunduğunuz grupları etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Çevresel şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranışlar içinde olacaksınız.



YAY: Hayatın tadını çıkarın

MANEVI duygularınız güçlenecek. İdeallerinizi ortaya koymak için daha iddialı bir şekilde çalışacaksınız. Uzun süredir güçlendirmeye çalıştığınız aile ilişkileriniz konusundaki olumlu gayretlerinizin sonuçlarını göreceksiniz. Hedeflerinizde mantığı ön plana alarak, kontrolünüzü kaybetmeyin. Sağduyu ve sakinliği elden bırakmamalısınız



OĞLAK: Kendinizden eminsiniz

DUYGUSAL anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini görecek, yaşantınızdan keyif almasını öğreneceksiniz. Karşı cins üzerinde etkinizin fazla olduğu günlerdesiniz.



KOVA: Güven arıyorsunuz

BIRÇOK alanda değişiklerin gerçekleşeceği önemli bir hafta sizi bekliyor. Harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Siz para harcamayı çok seviyorsunuz. Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyor ve tüm bunlar daha fazla yaşamak istiyorsanız, çalışma statünüzü daha yükseklere taşımanız gerekecek.



BALIK: Ön sezileriniz yanıltabilir

İŞINIZLE ilgili davranışlarınızı ayarlamalısınız. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda öz eride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Satürn, yapacağınız işleri kurallar dahilinde kullanmanızı ister. Eğer, siz ona uyarsanız; o da size istediğiniz şartları sunar. Önsezilerinizin sizi yanıltabileceğini unutmayın.