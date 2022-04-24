Cilt sağlığının başrolü aromatik yağlarda

Bilimsel araştırmalar, sağlıklı beslenmenin pürüzsüz ve parlak bir cildin anahtarı olduğuna işaret ediyor. Sağlıklı beslenme ile pürüzsüz ve parlak bir cilt arasındaki doğrudan ilişkinin bilim insanlarının beyin, cilt ve bağırsak eksenine odaklanmalarını beraberinde getirdiğini belirten Aromaterapi Uzmanı Leyla Çakır, "İşte tam da bu noktada vücudumuzu paylaştığımız bakteri, mantar gibi mikroorganizmaların oluşturduğu mikrobiyota devreye giriyor. Mikrobiyota sağlığı denince ilk akla gelen bağırsaklarımız olsa da cildimizin de bir mikrobiyotası var. Bağırsak mikrobiyotamız nasıl doğal, işlenmemiş bitki kaynaklı gıdalarla sağlık kazanıyorsa, cilt mikrobiyotamız da doğal ve aromatik yağlar gibi kimyasal işlem görmemiş kozmetik ürünlerle sağlıklı bir yapıya kavuşabilir" dedi.

KİMYASALLAR

Kalitesiz kimyasal hammaddeleri, özellikle temizleyici ürünlerde bulunan SLS gibi zararlı kimyasalları içeren kozmetiklerin cilt bariyerine ve mikrobiyotasına zarar verme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Aromaterapi Uzmanı Leyla Çakır, "Bu tür ürünler iritasyon dediğimiz pul pul dökülme ve cilt kuruluğu yaratır. Bitkisel yağlar, cilt dokusu üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen serbest radikal süpürücüler, gamma linoleik asid, laurik asit ve vitaminler gibi faydalı bileşenlerle donatılmıştır. Papatya, gül, ıtır, yasemin, portakal yağı gibi aromatik yağlar, uygun yöntemlerle cilt üzerine uygulandığında cilt mikrobiyotamızı etkilediği gibi aktif koku bileşenleri sayesinde duygu dünyamızı da olumlu yönde etkilerler" değerlendirmesinde bulundu. Çakır, zeytinyağı, hindistancevizi yağı gibi sabit yağların cilt ve bağırsak mikrobiyotası için doğal bir besin kaynağı olduğuna dikkat çekti.