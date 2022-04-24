Güneş tutulması ile değişim rüzgarı esiyor

KOÇ

Para önem kazanıyor

Plüton kariyer evinizde. Finans evinizde tutulma gerçekleşiyor. Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek. Mesleğinizi yapmanıza engel olan şartları yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir.



BOĞA

Kişiliğiniz yenileniyor

Güneş tutulması burcunuzda gerçekleşiyor. Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Doğru insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını çok çabuk hissedebiliyor ve empati yeteneğinizle onları idare edebiliyorsunuz. Yenilenme konusunda gayretli olacaksınız.

İKİZLER

Sıra dışı gelişmeler var

Beklediğiniz sonuca yaklaşmanız an meselesi. Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Sıra dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız. Doğru insanlarla çalışmanızda yarar var. İşinizde verimlisiniz.



YENGEÇ

İkinci şans kapınızda

Sosyal hayatınızın yoğun olmasından dolayı karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. Bazılarınız ikinci kez şansını denemek isterken, duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz. Eğitim alanlar için dönüm noktası oluşturabilecek önemde değişiklikler olabilir. Bu tür değişimler size tecrübe kazandıracak şekilde olacaktır.



ASLAN

Hedefleriniz değişiyor

Satürn karşıt evinizde ilerlerken huzursuz yönlerinizi ortaya çıkarıyor. İddiacı ve yargılayıcı tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla, başkalarının fikirlerine karşı toleranslı olamayabilirsiniz. Sosyal açıdan aktif olmanız sizi şımartmasın. Hedefleriniz yüksek fakat egonuzu doğru kullanmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda ön planda olma gayretleri içinde çaba sarf edeceksiniz.



BAŞAK

Yargısız ve politik olun

Duygularınızın kafanızı karıştırmasına izin vermemelisiniz. Bu hafta tüm enerjinizi maddesel konulara ayıracaksınız. Başlatacağınız işlerin planlarını şimdiden yapmaya başladınız bile. Kişiliğinizi güçlendirecek ve egonuzu ortaya çıkaracak işler peşindesiniz. Her kafadan bir ses çıkabilir ve sizi yönlendirmeye kalkabilirler. Politik davranmayı yeğleyeceğiniz bir dönem.



TERAZİ

Enerjiniz yükseliyor

Sosyal gezegeniniz Satürn, ilişkilerinizi ve yaşam enerjinizi vurgulamaya devam ediyor. İlişkileriniz sağlamlaştırırken, yakın kan bağı olduğunuz kişilerle ilgili ihmal ettiğiniz konularda size sorun yaratıyor. Bu dönemde deneyimlerinizden yararlanacaksınız. Ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.



AKREP

Çevrenizle yarışıyorsunuz

Güç savaşı yüzünden arkadaşlarınızla aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Duygularınızın sizi yönlendireceği konuları iyi seçmelisiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içinde olsanız bile, bir takım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Canınızı sıkan olaylardan uzak kalmaya çalışın.



YAY

İşinize odaklanmalısınız

Maddi konularda çevresel faktörlerden yaralanacağınızı gösteriyor. İdeallerinizi doğrultusunda hareket edecek ve yeni tanışacağınız kişilerle ortaklık kurma yolunda adımlar atacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin iç yüzünü görebilirsiniz. Mesleki başarınızın size sağlayacağı avantajları da unutmamalı ve duygusal doyum sağlayacağınız işleri tercih etmelisiniz.



OĞLAK

Yaşam felsefeniz değişiyor

Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Manevi hislerinizin sizi yanıltmayacağından emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda değişik düşünceleriniz ve tavrınızla dikkat çekeceksiniz. İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Dostlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.



KOVA

Ev yaşamınız hareketli

Aktif ve hızlı hareket edeceğiniz ortamları tercih edeceksiniz. Abartılı konuşmalardan uzak kalmayı başarabilirseniz, hedeflerinizi gerçekleştireceksiniz. Çevrenize sevgiyle yaklaşıyor olmanız, sizi farklı kılabilir. Yakın çevrenizle kuracağınız diyalog, rutin işlerinizin canlanmasına neden olacak. Evinizle ilgili olumlu planlarınızı yaşama geçirmek için önemli günlerdesiniz.



BALIK

Kırgınlıklar bitiyor

Neptün birçok güzelliği ortaya çıkarırken eski duyguları da körükler. Bu ay yaşam sürecinizi, duygusal takıntılarınızın bileşkesini yaşama geçirme biçimi belirleyecek. Aile içi konular yeniden gündemde. Yıllarca görüşmediğiniz bir akrabanızdan haber alabilirsiniz. Süregelen bir kırgınlıklarınıza son vermek isteyeceksiniz.