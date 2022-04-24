Minikler paylaşmanın mutluluğunu yaşadı

İZMİR Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu örnek bir çalışmaya imza attı. Okul Müdürü Bilsay Kaya, Müdür Yardımcısı Aslıhan Özen Üzel ve Sınıf Öğretmeni Neriman Akyürek koordinatörlüğünde, okulun 1-B sınıfı öğrencileri ve velileri ile birlikte Artvin Yusufeli ilçesi Pamukçular Köyü İlkokulu ile 'Kardeş Okul' projesi başlatıldı.

KARDEŞ OKUL OLDULAR

'Orda Bir Köy Var Uzakta' sloganı ile hayata geçirilen proje ile öğrencilere paylaşma ve yardımlaşmanın güzelliğini yaşatmak, yurdumuzun farklı coğrafyalarındaki yaşam şekillerini, gelenek, görenek ve kültürel farklılıkları tanıtmak, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amaçlanıyor. Proje hakkında bilgi veren Sınıf Öğretmeni Neriman Akyürek, 'Orda Bir Köy Var Uzakta' sloganı ile yola çıkan sınıfımız, kardeş okulumuz Yusufeli ilçesi Pamukçular Köyü İlkokulu öğrencilerine giyecek, kırtasiye malzemesi, spor malzemesi, kitap ve oyuncak göndererek yardımlaşmanın güzelliğini minik kardeşleri ile paylaştı. Burada amacımız, öğretmen ve öğrencilerimizin iletişimini sağlayarak, değerler paylaşımını artırarak, kültürel bir etkileşim ortamı sağlamak. Projemize destek veren Okul Müdürümüz Bilsay Kaya'ya, velilerime, Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp'e, Pamukçular Köyü İlkokulu'nun idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederim" dedi.

SELİN GÜLER