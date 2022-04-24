Oyun dünyasının kadın kahramanları

Senua (Hellblade: Senua's Sacrifice)

Diğer oyunlardaki kadın karakterlerden farklı olarak bir çeşit akıl hastalığına sahip olan Senua, yine oyun dünyası için çok farklı bir yerde duran bir oyunda, Hellblade: Senua's Sacrifice'ta karşımıza çıkıyor. Nereden çıktığı belli olmayan zebanilerle, hayali yaratıklarla ve birçok engelle savaşması gereken Senua, tüm bunları yaparken bir yandan da sürekli olarak kendisine fısıldayan seslerden arınmaya çalışıyor. Akıl sağlığının önemini vurgulama amacında da olan oyun, 2017'deki Dünya Akıl Sağlığı Günü'nde, o gün kazandığı tüm gelirini aynı isimdeki vakfa bağışladı





Lara Croft (Tomb Raider)

İlk oyunuyla 1996 yılında hayatımıza giren Lara Croft, kuşkusuz ki oyun dünyasının en çok hatırlanan kadın karakterlerinden bir tanesi. Güçlü, kararlı, hırslı ve acımasız imajıyla dikkat çeken Lara Croft, aynı zamanda atletik yapısıyla da tüm zorlukların ve engellerin üstesinden gelmeyi başarabiliyor. Lara Croft'ın daha yüksek çözünürlükte, daha gerçekçi bir şekilde yaptığı yeni nesil çıkarması ise 2013 yılında, Tomb Raider "reboot"uyla geldi ve bu oyunu sırasıyla Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider takip etti.



Sonya Blade (Mortal Kombat)

Dövüş oyunu denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Mortal Kombat, henüz ilk çıkış oyununda bile güçlü bir kadın karaktere yer vermişti: Sonya Blade. Onu; haki renkteki taytı, kısa sarı saçları ve erkeklerin korkulu rüyası olan imza hareketiyle tanımıştık.





Faith Connors (Mirror's Edge)

Oyun dünyasının en yenilikçi oyunlarından biri olan Mirror's Edge, "parkur" sporunu distopik bir senaryoyla birleştiren ender oyunlardandır. Geleceğin minimalist havasını çok iyi bir şekilde oyunculara sunan oyun, aynı zamanda Uzak Doğu'lu başrol karakteri Faith Connors'ı da oyun dünyasına kazandırmıştır. 2016 yılında Mirror's Edge Catalyst ile oyun dünyasına geri dönen Faith, akıllara kazınacak bir imaja sahip olmasına rağmen maalesef yakın zamanda tekrar karşımıza çıkacak gibi de durmuyor.



Kassandra (Assassin's Creed Odyssey)

Çoğu kadın oyun karakterine göre nispeten daha yeni bir dönemde hayatımıza giren Kassandra, aslında Assassin's Creed Odyssey'de Alexios'a alternatif olarak seçebileceğimiz bir kadın karakter. Seslendirmesi, görsel detayları Alexios'a göre çok daha iyi tasarlanmış olan Kassandra, oyun boyunca kararlı ve acımasız tavrıyla son derece güçlü bir imaj çiziyor.

Bayonetta (Bayonetta)

Fantastik bir dünyada, karanlığın güçlerini kullanan bir çeşit cadı olarak nitelendirilen Bayonetta, o kadar artistik bir biçimde resmedilmiş bir karakter ki herhangi bir Bayonetta oyununu oynadıktan sonra bu karakteri unutmak mümkün olmuyor.



Chun-Li (Street Fighter)

Street Fighter serisinde, Ryu ve Ken'i saydıktan sonra ilk akla gelen karakter, tüm diğer karakterlerden önce Chun-Li'dir. Buram buram Çin modası kokan mavi kıyafetiyle gerçek anlamda akıllara kazınan Chun-Li, mesleği olan polisliğin getirdiği; dürüstlük, doğruculuk ve adalet anlayışı ile tüm Street Fighter oyunlarında iyiliğin timsali olmuştur.



Ellie (The Last of Us Part II)

Henüz genç bir kız olmasına rağmen, bir mantar enfeksiyonu yüzünden dünya nüfusunun çok büyük bir kısmının zombi benzeri yaratıklara dönüştüğü bir distopyada enerjisiyle, hırsı ve kendine güveniyle hayatta kalmayı başaran Ellie, silah kullanma becerisiyle kendisini her türlü tehlikeden koruyor. Son derece duygusal bir yönü de olan Ellie, gitarıyla da kulaklarımızın pasını silen melodiler çalabiliyor.



Aloy (Horizon: Zero Dawn)

2017 yılında sadece PlayStation 4 için piyasaya çıkan Horizon: Zero Dawn ile birlikte hayatımıza giren Aloy, son dönemde resmedilen en başarılı kadın karakterlerden bir tanesi. Makinelerin doğa ile iç içe yaşadığı post-apokaliptik bir dünyada hem yaşam mücadelesi veren, hem de kendi amacını bulmaya, kendini tanımaya çalışan Aloy, o kadar güçlü bir portre çiziyor ki oyunu bir süre oynadıktan sonra önemli bir karakter olarak aklınıza kazınıyor.