Soya mumuyla ortama hoşluk katın

BİTKİSEL içeriği sebebiyle herhangi bir sağlık riski oluşturmayan ve doğada kolay bir şekilde çözünen soya mumlarının kullanımı oldukça arttı. Ortamın havasını daha kaliteli bir hale getiren bu mumların kokusu daha sakin ve huzurlu olmanıza yardım eder. Üstelik astım gibi solunum yolu hastalıkları olan kişiler veya küçük mekanlar için de çok daha idealdirler. Siz de kendi soya mumunuzu evde hazırlayabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

Soya mumu hazırlamak için soya mum tabakası, Cam kase, fitiller, mumluk olarak kullanabileceğiniz cam bir kap, tercihinize göre aromatik yağlar, ahşap karıştırma çubuğu ve makas gibi malzemelere ihtiyacınız olacak.

BİR KAPTA ERİTİN

Yapılması gereken ilk şey soya mumunu 76 ile 86 derece arasında eritmek. Bu işlemi benmari yöntemi ile yapmak soyanın doğallığını korumasını sağlar. Bu sebeple soyayı cam kaba koyup benmari usulü ve biraz da sabır ile tahta kaşıkla karıştıra karıştıra eritin. Benmari için tencerede kaynayan suyun ortasına koyacağınız kaba, onu bir miktar doldurana kadar soya koyun. Benmari ile uğraşmak istemezseniz ayrıca mikrodalga fırında da soya mumunu eritebilirsin.

BİRAZ KOKU EKLEYİN

Soya mumlarının içine istediğin esansiyel yağı koyabilirsiniz. Bunların içinden en çok tercih edilenler yasemin yağı, portakal yağı, vanilya ve aromaterapik yağ çeşitleridir. Bazı mumlar daha huzurlu ve keyifli bir hava yaratırken bazılarını ise böcekleri kovmak bitkilerini korumak gibi faydalar sağlayabilir. Kendi soya mumunu yaparken iç mekânda aradığınız moda göre uçucu yağını da seçebilirsin.

SON OLARAK DA SÜSLEYİN

MUMLARINI estetik açıdan daha güzel göstermek ve daha da yoğun bir koku elde etmek istersen içine potpuri usulü kurutulmuş çiçekler de ekleyebilirsin. Gül yaprakları, yasemin parçaları, lavanta yaprakları gibi küçük parçalar da mumlarına çok yakışacaktır.

FİTİLİ YERLEŞTİRİN

SEÇTİĞİNİZ yağı da 10-20 damla kadar kaba ekleyin. Son olarak makas ile yeterli boyutta kestiğiniz fitili mumun tam ortasına yerleştirin ve soğumasını bekleyin.