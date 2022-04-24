Ünlüler İzmir’de bayram yapacak

2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı haftasında müzik dünyasının ünlü isimleri İzmir'in en gözde eğlence mekanlarında sahneye çıkıyor. Merve Özbey, Rober Hatemo, Simge Sağın, Derya Bedavacı, Güven Yüreyi, Gülben Ergen, Ümit Yaşar, Ceylan Koynat ve Serdar Ortaç bu bayram Egeli dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcıların yanı sıra İzmir'in başarılı solistleri de sahneye çıkmak için gün sayıyor.

HAFTA BOYU KONSERLER

İzmir ve Çeşme'nin popüler mekanlarından bazıları ise eğlence programını sadece 3 günlük Ramazan Bayramı'yla sınırlı tutmadı ve o hafta sonuna kadar devam eden bir konser dizisi hazırladı. Hava sıcaklığının daha da artacağı önümüzdeki günlerde, bayram tatilini canlı müzik eşliğinde geçirmek isteyenler hayli renkli eğlencelere ortak olacak.

KİM, NEREDE SAHNE ALIYOR?

■ 2 MAYIS PAZARTESİ (BAYRAMIN 1. GÜNÜ)

Simge Sağın - Şerefe Alaçatı

Ceylan Koynat - Berduşşş

Duygu Kutlu - Hovarda İzmir

Tuğba Tufantepe - Medcezir

Burcu Dedebalı, Serdar Arpaç - Mumlu



3 MAYIS SALI (BAYRAMIN 2. GÜNÜ)

Rober Hatemo - Berduşşş

Derya Bedavacı - Şerefe Alaçatı

Harika Esra - Hovarda İzmir

Tamer Deniz - Rakı Müren

Selin Hatipoğlu - Medcezir

Kardelen - Katina Ege Perla

Burcu Dedebalı, Serdar Arpaç - Mumlu

4 MAYIS ÇARŞAMBA (BAYRAMIN 3. GÜNÜ)

Merve Özbey - Şerefe Alaçatı

Cevher - Rakı Müren

Nezih Üçler - Medcezir

Aydan Kahraman - Hovarda İzmir

Burcu Dedebalı, Serdar Arpaç - Mumlu

5 MAYIS PERŞEMBE

Esra Akman - Hovarda İzmir Harika Esra - Medcezir



6 MAYIS CUMA

Serdar Ortaç - Şerefe Alaçatı

Güven Yüreyi - Hovarda İzmir

Yaşlı Amca - Ooze Venue

Aydan Kahraman - Medcezir



7 MAYIS CUMARTESİ

Simge Sağın - Ooze Venue

Gülben Ergen - Şerefe Alaçatı

Ümit Yaşar - Medcezir

Duygu Kutlu - Hovarda İzmir

ERCAN AKGÜN