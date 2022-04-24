Ünlüler İzmir’de bayram yapacak

2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı haftasında müzik dünyasının ünlü isimleri İzmir'in en gözde eğlence mekanlarında sahneye çıkıyor. Merve Özbey, Rober Hatemo, Simge Sağın, Derya Bedavacı, Güven Yüreyi, Gülben Ergen, Ümit Yaşar, Ceylan Koynat ve Serdar Ortaç bu bayram Egeli dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcıların yanı sıra İzmir'in başarılı solistleri de sahneye çıkmak için gün sayıyor.
HAFTA BOYU KONSERLER
İzmir ve Çeşme'nin popüler mekanlarından bazıları ise eğlence programını sadece 3 günlük Ramazan Bayramı'yla sınırlı tutmadı ve o hafta sonuna kadar devam eden bir konser dizisi hazırladı. Hava sıcaklığının daha da artacağı önümüzdeki günlerde, bayram tatilini canlı müzik eşliğinde geçirmek isteyenler hayli renkli eğlencelere ortak olacak.
KİM, NEREDE SAHNE ALIYOR?
■ 2 MAYIS PAZARTESİ (BAYRAMIN 1. GÜNÜ)
Simge Sağın - Şerefe Alaçatı
Ceylan Koynat - Berduşşş
Duygu Kutlu - Hovarda İzmir
Tuğba Tufantepe - Medcezir
Burcu Dedebalı, Serdar Arpaç - Mumlu
3 MAYIS SALI (BAYRAMIN 2. GÜNÜ)
Rober Hatemo - Berduşşş
Derya Bedavacı - Şerefe Alaçatı
Harika Esra - Hovarda İzmir
Tamer Deniz - Rakı Müren
Selin Hatipoğlu - Medcezir
Kardelen - Katina Ege Perla
Burcu Dedebalı, Serdar Arpaç - Mumlu
4 MAYIS ÇARŞAMBA (BAYRAMIN 3. GÜNÜ)
Merve Özbey - Şerefe Alaçatı
Cevher - Rakı Müren
Nezih Üçler - Medcezir
Aydan Kahraman - Hovarda İzmir
Burcu Dedebalı, Serdar Arpaç - Mumlu
5 MAYIS PERŞEMBE
Esra Akman - Hovarda İzmir Harika Esra - Medcezir
6 MAYIS CUMA
Serdar Ortaç - Şerefe Alaçatı
Güven Yüreyi - Hovarda İzmir
Yaşlı Amca - Ooze Venue
Aydan Kahraman - Medcezir
7 MAYIS CUMARTESİ
Simge Sağın - Ooze Venue
Gülben Ergen - Şerefe Alaçatı
Ümit Yaşar - Medcezir
Duygu Kutlu - Hovarda İzmir
ERCAN AKGÜN