Atılım yapmak için uygun bir hafta

KOÇ: Is teklifleri geliyor

GÜNEŞ tutulması ve Uranüs finans evinizde ilerleyecek. Aşk ve parayı birlikte bulacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Tanışacağınız önemli kişilerden etkileneceksiniz. Daha güzel ve iyiye doğru yol almak istiyorsunuz. Yeni iş tekliflerine açık olmalısınız. Yenilikler konusunda cesur davranmak size çok şey kazandıracaktır.

BOĞA: Ates hattındasınız

BU hafta Güneş tutulması ile ateş hattındasınız. Uranüs, yeni ay ve ay düğümü bir arada. Kaderinizi yeniden yazmaya hazırlanın. Aşk duygularınızı idealize etmiş durumdasınız. Birçok fırsat aynı anda ayağınıza gelirken, sizi özel kılan duygular farklı olmanızı da sağlayacak. İletişim sorunlarınızdan etkilenmemeye çalışın.

İKİZLER: Düsünceler sekil degistiriyor

DUYGUSAL konularda mantıklı hareket etmek zorundasınız. Bazılarınız partnerinizle maddi konularınızı birleştirirken, bir kısmınızda, ortak maddi çıkarlar konusunda ihtilafa düşebilirsiniz. Evden ve bulunduğunuz alanlardan uzaklaşma isteği içinde olacaksınız. Eviniz ve işiniz arasında yaşayacağınız dengesizlik kesin kararlar almanıza neden olacaktır.

YENGEÇ: Kendinizi yeniliyorsunuz

HAFTA boyunca duygularınıza rağmen, mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız. Kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız. Özgürlüğünüzü kısıtlayıcı aşklardan uzak kalmalısınız. Olanaklarınızı artıracak kozmik etkiler sunuluyor.

ASLAN: Kariyerinizde yükselis zamanı

YAŞAM kalitenizi artırma konusundaki çalışmalarınızın sonucu olumlu. Bu hafta, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. İletişim konusunda başarılı bir grafik çiziyorsunuz.

BAŞAK: Hedefinize kilitleniyorsunuz

MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek. İşinizle ilgili sizi ruhsal anlamda güçlendirirken; önemli beraberlikleri ve ortaklıkları kurmanız, bu beraberlikleri yıllarca sürdürmeniz yolunda etkiler alacaksınız. Planlarınızda yapacağınız değişimler sizi olumsuz etkilemesini istemiyorsanız, detaylar üzerinde durmalısınız.

TERAZİ: Degisim rüzgarları kapınızda

YARATICI yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz. Sanatsal olayların gündem kazanmasıyla yaşamınızı renkleniyor. Beklentilerinizle ilgili olumlu olaylar karşınıza çıkacak. İsteklerinizi kolay bir şekilde ortaya koyacaksınız. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz. Aktif kararlar alacaksınız.

AKREP: Iliskiler testten geçiyor

GÜNEŞ tutulması karşıt evinizde gerçekleşiyor. Aşk yaşantınızda renkli günler sizi bekliyor. Özellikle, iş yaptığınız kişilerin birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz. Bu dönemde duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda güzel bir uyum içine gireceksiniz.

YAY: Hayat temponuz degisiyor

İNSANCIL yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyor gibisiniz. Güneş tutulmasının bulunduğu konum, güçlü dostlarla birlikte olmayı arzuladığınızı ve onlarla önemli iş birliği içinde olacağını gösteriyor. Sürekli kendinizi aşma eğilimi içinde olmanız, sizi her konuda farklı ve anlaşılmaz kılıyor.

OĞLAK: Sürpriz ask kapıyı çalıyor

GÜNEŞ tutulması aşk ve sosyal evinizde oluşacak. Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Bu hafta risk almamaya ve temkinli olmaya özen göstermelisiniz. Plüton ve Satürn sizi yormaya devam ediyor. Çapkınlık ve uçarılık konusunda sizi baştan çıkaran oyalayıcı ve ayartıcı durumlarda kendinizi geriye çekmelisiniz. Yeni girişimler konusunda cesaretiniz artıyor.

KOVA: Düsünce kodlarınız açılıyor

CESUR olmanın tam zamanı. Özellikle süregelen işbirliklerinde güzel bir birleşim yaşayacaksınız. Çünkü siz özgürlüğünüzü seviyor ve duygusal konularda yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz. Duygularınızda artık yanılmak istemeyeceksiniz. Yüksek enerjili hisleriniz nedeniyle önemli kapıları açacağınızı düşünerek, fevri davranıyorsunuz.

BALIK: Çevreniz degisiyor

ESKİ alıştığınız şartlardan bir anda sıkılmanız yeni arayışlara yönelmenizi sağlayacak. Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla aranızdaki sürtüşmeler yüzünden ruhsal dengeniz bozulabilir. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz.