La Liva’dan 1’inci yaşa özel kampanya

Sektörde birinci yaşını kutlamaya hazırlanan La Liva Beauty Studio, yeni yaşına özel kampanyayla konuklarını ağırlayacak. La Liva Beauty Studio kurucusu Nazife Selçuk, 1. yaşa özel olarak 5-8 Mayıs tarihleri arasındaki tüm uygulamaların nakit ödemelerde yüzde 50 indirimli olacağını söyledi. La Liva Beauty Studio'da tırnaktan saç bakımına kadar her şeyi bir arada sunduklarını ifade eden Nazife Selçuk, profesyonel kadroyla birlikte kişiye özel uygulamalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sundukları hizmetler hakkında bilgi veren Nazife Selçuk, "Şu anda diyetisyen ve zayıflama birimi, Body Mac Slim cihazı ile bölgesel incelme, manikür, pedikür, cilt bakımı ve saç vitaminleri, akne leke onarımları, lazer ve buz başlıklı epilasyon, kalıcı makyaj, kaş tasarımı gibi farklı alanlarda hizmetlerimiz var. Dünyaca ünlü markaların malzemelerini kullanıyoruz. Çevre yolunun hemen yanında olmamız bize ulaşım olarak da önemli bir avantaj sağlıyor ayrıntılı bilgi almak isteyenler La Liva Beauty Studio Instagram adresimizi de inceleyebilir."

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