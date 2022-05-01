Temizle, arındır besle ve nemlendir

EN güzel makyaj bakımlı bir cilttir. Cildiniz ne kadar parlak ve bakımlı görünürse o kadar az makyaj yapmaya ihtiyaç duyarsınız. Bakımlı olmak için ise pahalı kremler ve maskeler kullanmak zorunda değilsiniz.

MEYVE SEBZE

Evdeki meyve ve sebzeler bakım kürleri için en ideal malzemelerdir. Doğru bir cilt bakımında sıralama temizlik, peeling, maske, serum ve nemlendirici olmalıdır.

CİLT TEMİZLİĞİ YAPARAK İŞE BAŞLAYIN

Cilt bakımı yaparken öncelikle cildinizi bakım için uygun hale getirmeniz gerekir. Cilt bakımı öncesi cilt temizliği yapmak için sık kullanılan teknikleri uygulayarak daha temiz bir cilt sahibi olabilirsiniz.

■ MADEN SUYU: Hemen hemen herkesin evinde bulunan soda müthiş bir mineral kaynağıdır. Bu mineraller cildi canlandırmada çok faydalıdır. Cilt bakımınıza evinizde bulunan soda ile yüzünüzü yıkayarak veya bir pamuğa döküp cildinizi temizleyerek başlayabilirsiniz.

■ AKNELİ CİLTLER İÇİN LİMON: Cilt lekeleri, siyah noktalar ve sivilceler için limon çok özel bir doğal kaynaktır. Limon asidik bir meyvedir ve yüksek oranda C vitamini içerir. Limon suyu tonik olarak kullanıldığında sıkılaştırıcı, renk açıcı ve akne kurutucu özelliklerine sahiptir. Limonun suyundan birkaç damla pamuğa damlatıp cildinizi temizleyebilirsiniz. Pamukla uygulayabilirsiniz. Özellikle yağlı ciltlerde bu yöntem çok etkilidir.

CİLDİNİZİ ÖLÜ DERİLERDEN ARINDIRMAK İÇİN PEELİNG YAPIN

■ ZEYTİNYAĞI VE ŞEKER (KURU VEYA KARMA CİLTLER

İÇİN): Zeytinyağı müthiş bir antioksidandır. Cildi yeniler, parlatır ve nemlendirir. Şekerin ise cildi canlandırma ve sıkılaştırma özelliği vardır. Bir kâse içerisinde zeytinyağı ve toz şeker karıştırılır. Tonik veya yıkama jeli ile temizlenmiş olan cilde sürülür ve yuvarlak hareketler ile cilde masaj yapılır. Uygulamadan sonra cilt ılık su ile durulanır. Bu peeling cildi ölü derilerden arındır, sıkılaştırır ve nemlendirir.

■ KAHVE TELVESİ: Kahvenin içerisinde yüksek oranda kafein vardır. Vücut ve cilt için kafeinin canlandırma etkisi vardır. Kahve peelingi cildi ölü derilerden arındırırken cildi canlandırır ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Telveyi yüzünüze nazikçe sürüp masaj yaptıktan sonra ılık su ile nazikçe yıkayın. Sonrasında mutlaka nemlendirici kullanmalısınız.

DOĞAL SERUM VE NEMLENDİRİCİLER

■ ZEYTİNYAĞI: Zeytinyağı en güçlü nemlendirici özelliğine sahip doğal bir yağdır. Kuru ve karma ciltler zeytinyağını nemlendirici olarak rahatlıkla kullanabilirler. Zeytinyağı, içeriğinde güçlü yağ asitleri bulundurur ve cilde derinlemesine işler. Böylelikle cilt ilk kullanımdan itibaren hızlı bir şekilde nemlenir. Zeytinyağı E vitamini içerir ve E vitamini cildin gençleşmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olur. Ayrıca cilt hastalıklarının giderilmesinde de oldukça etkilidir. Döküntüler, kızarıklık, kaşıntı gibi rahatsızların tedavi edilmesinde önemli rol oynar.

■ ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI:

Üzüm çekirdeği çok güçlü bir antioksidandır. Cildi yeniler, sıkılaştırır ve kırışıkları açar. Gözaltı morluklarını gidermedeki en etkili yağdır. Üzüm çekirdeği yağını göz altınızda yer alan mor bölümlere nazikçe sürmeniz halinde, cildinizde yenilenme ve morluklarda iyileşme görebilirsiniz.

■ BADEM YAĞI: Badem yağının, cilde ve saçlara etkileri oldukça fazladır. Badem yağı içeriğinde A ve K vitamini barındırır. A ve K vitaminleri cildi nemlendirmeye yardımcıdır. Badem yağı aynı zamanda cilt çatlaklarına da iyi gelir. Kaş, kirpik, saç ve sakalların güçlenmesini ve kalınlaşmasını sağlar.

■ JOJOBA YAĞI: Cildi yatıştırır ve derinden bakım sağlar. Cildin elastikiyet dengesini sağlamasına yardımcıdır. Saçlara bakım yapar, yumuşatır ve nemlendirir.

■ LAVANTA YAĞI: Cildin rengini açar ve cilt yorgunluğuna karşı etkilidir. Kantaron yağı: Cilt yenileme ve pürüssüzleştirme işlemlerinde etkili bir yağdır. Kantaron yağı, aynı zamanda bebeklerde oluşan pişik tedavisinde de kullanılır.

■ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Vücudu ve saçları parlatma da ve nemlendirme de etkisi yüksektir. Hindistan cevizi yağı maske olarak da kullanılabilir. Yüz ve göz altı kırışıklarını yumuşatır ve açar.

KENDİ CİLT MASKENİZİ YAPIN

CİLT maskeleri bakım ve temizlik açısından olmazsa olmaz ürünlerdir. Bu nedenle endüstriyel cilt maskelerine rağbet oldukça fazladır. Bu cilt maskelerinden ilham alınarak hazırlanan evde organik cilt maskesi yapımı da son zamanlarda çok önem kazanan konuların başında gelir.

■ YAŞ MAYA İLE CİLT GENÇLEŞTİRME: Maya, maske şeklinde cilde uygulandığında ciltte yüz germe etkisi oluşturur, kırışıklıkları azaltır, lekelerin rengini açar ve sivilceleri kurutur. Genç ciltlerde 15 günde 1, yaş almış ciltlerde haftada 1 uygulanan maya maskesinin gençleştirme etkisi gözle görülür ve şaşırtıcı biçimdedir.

■ YUMURTA AKI: Yumurtanın içeriğinde yüksek oranda protein, kalsiyum ve vitaminler bulunur. Yumurta akının cilde faydaları oldukça fazladır. Cildi sıkılaştırır, kırışıkları açar, gözenekleri küçültür, akne ve siyah noktaları azaltır.