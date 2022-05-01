Türkiye’nin ilk ekolojik köyü

3 bin yıllık geçmişe sahip Kaunos Antik kenti ve labirent görünümlü sazlıklarıyla ünlü Dalyan kanalının arasında yer alan Muğla Köyceğiz'in Çandır köyü eko turizmle ön plana çıkıyor. Köylüler, ilaç kullanmadan yetiştirdikleri sabun, nar ekşisi, nar suyu, zeytinyağı, bal, pekmez, kekik suyu, kantaron yağı gibi ürünlerin yanı sıra yöresel yiyeceklerini misafirlerine sunuyor.

EV PANSİYONCULUĞU

Köyün çehresini değiştiren eko turizm, ekonomik olarak da önemli katkılar sağlıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirler, tarihi yerleri görme, bisiklet ve yürüyüş rotalarıyla doğada gezme imkanı buluyor. 150 hanelik Çandır'da eko turizm çalışmaları 15 yıl önce başladı. Ekolojik tarım yapmak için köylüler birlikte çalıştı. Başta ilgili bakanlıklar, Valilik olmak üzere birçok kurum destek verdi ve Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Çandır köyü eko tarım ve eko turizme kazandırıldı. Köyde ev pansiyonculuğu da başladı.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistlik Otelciler ve Turizm İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Eko turizmci Yücel Okutur, "Artık dünyada eko tarım, eko turizmin ön plana çıktığını görüyoruz. Kovid salgını da eko turizm ve eko tarımın önemini ön plana çıkarmıştır. Bunun yapıldığı bölgelere çok ciddi ekonomik katkıları olduğunu görüyoruz. Ege Bölgesi başta olmak üzere her bölgemiz ne kadar doğal ortama sahip olsa da biz bu yörede yaşayanlar olarak bunun bilincini geliştirmemiz gerektiğini düşündük. Yaklaşık 15 yıllık uğraştan sonra köyü eko tarım ve eko turizmle Türkiye'mize kazandırdık. Bunun turizme de çok etkisi oldu. Turizm sezonu hazırlıkları yapıldığı şu günlerde bile hafta sonlarında gezmeye ve kahvaltıya gelen misafirler var. Köyde gözle görülür bir değişim yaşandığını söyleyebilirim" dedi.

Ürünlerimizde İlaç kullanmıyoruz

LEVENT Uysal da ürünlerini herhangi bir ilaç kullanmadan ürettiklerini belirterek, "Evimizde ailece hazırladığımız ve kendi kullandığımız ya da tükettiğimiz ürünlerimizi misafirlerimize satıyoruz. İnsanlar kimyasaldan uzak, yöresel ürünlere buralarda rahatlıkla ulaşabilirler. Bununla birlikte eko turizm projesi bölgeye önemli katkı sağladı. Devlet desteğiyle birlikte yeni girişimcilerimiz oldu" dedi.

Aile bütçemize katkı sağlıyoruz

Köylerinin Eko Köy olarak adını duyurmasından sonra turizm potansiyelinin de artmaya başladığını kaydeden Fatma Dalaman, "Evimizde yaptığımız ürünleri pazarlamakta sıkıntı çekiyorduk. Bu projeyle birlikte ürünlerimizi sergileyerek satma imkanı buluyoruz. Aile bütçemize de katkı sağlıyoruz. Proje sayesinde bazı arkadaşlarımız ev pansiyonculuğu da yapmaya başladı. Böyle bir projeye halk olarak ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı.