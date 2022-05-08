Duygular mantıkla karışıyor

KOÇ BİLGİNİZİ PAYLAŞIYORSUNUZ

Merkür geri giderken eski konuları tamamlayabilirsiniz. Girişimcilik gücünüzü dengeleyebilir, kendinizi ve bugüne dek oluşturduğunuz tecrübelerinizi kullanabilmeniz oldukça kolaylaşacak.

Performansınızın zorlandığını hissetseniz bile öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşma yeteneğinizden yararlanabilirsiniz.

BOĞA FİNANSTA HATA YAPMAYIN

Merkür Finans evinizde geri hareketine başlıyor. Kazançlarınız konusunda eski hayallerinizi yeniden kurgulayıp yeniden yapılandıracaksınız.

Başka meslek dalları ile ilgili hayalleriniz sizi yanıltabilir. Bu konuda dikkatli olun. Bu dönemde yaratıcılığınız devam etmekte. Aşk meselelerinde karmaşık durumlar içeren garip kaoslar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER ÇÖZÜM ARAYIŞINDASINIZ

Burcunuzda Merkür geri hareket içinde olacaktır. Yeniden çok eski olaylara çözüm aramalısınız.

Beklediğiniz yatırımlarda gecikmeler olacaktır. Mahkeme ve hukuksal meselelerinizde sorun çıkacaktır.

Ödenmemiş faturalar ve poliçelerinizi gözden geçirmeli ve vadesi gelen senetlerinizi kontrol etmelisiniz.

Kardeşlerle aranızda para konularından sorun çıkabilir.

YENGEÇ YANLIŞ HAYALLER KURMAYIN

Merkür bilinçaltı evinizde geri gidiyor.

Her şeyi sağlam bir bakış açısıyla ele alarak temkinli hareket etmek yanlısı olduğunuzdan, bu enerji altında kendinizi dağılmış hissedebilir, sıkılabilirsiniz. Bu arada, hatalar konusunda da sizi uyarıyoruz. Rutin iş temponuzla ilgili konularda girişken olmanız için öncelikle sağlıklı olmanız gerekecektir. Dikkatli olmalısınız.

ASLAN YANLIŞ YÖNLENDİRİLEBİLİRSİNİZ

Başka meslek dalları ile ilgili hayalleriniz sizi yanıltabilir. Bu konuda dikkatli olun. Duygusal konularda takıntılarınız nedeniyle, önce cazip gelen bir teklif daha sonra size itici gelecek. Kayıp ve kazançlarınızı gözden geçirmeli ve hata yapmamalısınız.

Daha sonra statü değiştiren durumlarda geriye dönmeniz zor olabilir.

Dostlarınızın tekliflerini kabul etmeden önce düşünmelisiniz.

BAŞAK KARİYERİNİZ SİZİ ZORLUYOR

Çok hızlı tempoda çalışmak gerekliliği nedeniyle kolayca yorgun düşebilir, bazı görevlerinizi yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. Kimi anlarda şöyle bir düşündüğünüzde kendinizi gereksiz bir sürü işin ortasında tuhaf hissedebilirsiniz.

Sürekli bir meşguliyet hali nedeniyle hayatın keyifli yanlarını tatmanız zorlaşabilir, unutmayın ki; belirli bir düzen içinde çalışan bir kişisiniz.

TERAZİ SESSİZ VE AKIŞTA KALIN

Merkür ruhsal evinizde geri gidiyor.

Bu dönemde düşüncelerinizi yanlış aksettirmeniz nedeniyle, ortak çalışmalarınızda anlaşmazlıklar çıkabilir.

Partnerinizle ters düşecek ve bir türlü ortak noktada buluşamayacaksınız.

Böyle durumlarda, sessiz kalmaya çalışmalı, fikirlerinizi kendinize saklamalısınız. Kendinizi yaşamın akışına bırakmalısınız.

AKREP ÇEVRENİZLE İDDİALAŞIYORSUNUZ

Merkür karşıt finans evinizde geri gidecek. Çevrenizle iddialaşacaksınız. Engel tanımayan agresif duygular sergileyebilirsiniz.

Maddi hırslarınız ön planda olacak.

Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

YAY DUYGUSAL KONULARA DİKKAT

Karşıt ilişkiler evinizde Merkür geri gidiyor. Beraberliğiniz ve duygusal ilişkileriniz tehlikede. Aşkla ilgili konuları ertelemenizde yarar var.

Sosyal ilişkilerinizde çevrenizi yargılamadan karar vermeli ve düşünmeden konuşmamaya özen göstermelisiniz.

Merkür geri giderken karşınıza çıkan kişilerin hayatınızda geçici olacağını unutmamalısınız.

OĞLAK TAKINTILARI ORTAYA ÇIKIYOR

Merkür çalışma ve sağlık evinizde retro yapıyor. Yakın çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin enerjisinden faydalanabilirsiniz.

Fakat ısrarcı tutum izlememeye çalışın, aksi takdirde aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz.

Kendinizi enerjik hissettiğiniz anlarda takıntılarınızı göz ardı etmeye çalışın..

KOVA ESKİ AŞKLAR GERİ GELİYOR

Merkür aşk ve sosyal evinizde retro yapıyor. Yakın dostluklar arasında duygusal yakınlaşmalar veya uzun süredir arkadaşlık ettiğiniz bir kişiyle aranızda farklı bir çekim oluşabilir.

İlişkilerinizde çıkacak sorunları dikkate almalısınız. Partnerinizle ayrı dünyaların kişisi olduğunuzu görebilirsiniz.

Eski sevgililerle sosyal bir aktivite de karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz.

BALIK SORUMLULUKLARI ERTELEMEYİN

Geri giden Merkür ile sorumluluklarınızdan kaçmak yerine, işinize sıkı bir şekilde sarılmalısınız. Sizinle çalışan kişilerin ruhsal durumlarını gözlemleyeceksiniz.

Sessizliği tercih ederken, etrafınızdaki kişilerin hakkınızdaki düşüncelerini araştıracaksınız.

Bu dönem nedenini bilemediğiniz bir gerginlik içinde olacak ve dengelerinizi kurmakta zorlanacaksınız.