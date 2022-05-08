İnşaatların Sevilay ustası oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde inşaatlarda kapı ve pencere işlerinin yanı sıra demir profil işi yaparak geçimini sağlayan Atilla Alpay (53), 1992 yılında hayatını Sevilay Alpay (54) ile birleştirdi. Kuaförlük yapan Sevilay Alpay, evlendikten sonra işini bırakarak ev hanımı oldu. Atilla Alpay ile 30 yıllık evliliklerinden iki çocuk dünyaya getiren Sevilay Alpay, eşinin 2003'te inşaattan düşüp bacağı kırılması sonrası inşaatlara giderek yardıma başladı. Alpay, eşi sağlığına kavuşuncaya kadar inşaatlara gitti, ustaların yanında mesleği öğrendi ve işi bırakmayarak çalışmaya devam etti. Alpay çifti o tarihten bu yana omuz omuza çalışıyor ve ekmeklerini birlikte kazanıyor.

KADIN YETER Kİ İSTESİN

İşini büyük bir titizlikle yerine getiren Sevilay Alpay'a iş arkadaşları "Usta" diye sesleniyor. Yoğun ve zorlu çalışma temposunda yorulmasına rağmen bu işten çok büyük keyif aldığını söyleyen Alpay, "Eşimin ayağı kırılmıştı ve mecburen işini de birinin yapması lazımdı. Evde olduğum için kendim yapmaya karar verdim. Eşim önce karşı çıktı ancak sonra kabul etti. O tarif etti, ben yaptım. Kaynak yapmaya başladım, derken usta olduk. Kadınların istedikten sonra başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Yeter ki istesinler" dedi.

ÖNCE YADIRGADILAR

"Kadın inşaatta mı çalışır?" diyenlerle çok karşılaştığını ifade eden Alpay, başta yadırgandığını ancak daha sonra insanların bu duruma alıştığını da belirten, "Benim için tek sorun ağır malzemeleri taşımak ama o zaman da arkadaşlar yardım ediyor. Arkam dönük olduğunda 'Birader kolay gelsin' diyorlar. Ben 'Eyvallah birader' diye cevap verdiğimde 'Kadınmış' diyorlar. Hayat ve iş arkadaşlığı ayrımını çok iyi yapıyorum. İşte iş arkadaşıyız. Evde karı koca oluyoruz. İş icabı tartışmalarımız oluyor. Sonuçta yine de kendimizi topluyoruz. Zaten sevmesek, saymasak herhalde 30 yılı götüremezdik. Akşam beraber eve giriyoruz, sabah birlikte çıkıyoruz. Günün her saati beraberiz. Eşimle hem evde hem de işte birlikte vakit geçirdiğim için çok mutluyum. Hiç ayrılmadık. Ölene kadar da ayrılmayacağız" dedi. Atilla Alpay ise eşiyle çalıştığı için şanslı olduğunu söyleyerek, "Birbirimize çok alıştık. Bir gün işe gelmezse çok sıkılıyorum. Gayretinden ve çalışmasından çok memnunum. 'Eşinizi inşaatta nasıl çalıştırıyorsunuz?' diyen oluyor. Önce yadırgadılar ama sonradan alıştılar" diye konuştu. İHSAN KARATAŞ