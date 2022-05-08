Japon kadınlarının güzellik sırrını keşfedin

MATCHA ÇAYININ IŞILTISI

Matcha Japon kültürünün önemli bir parçası ve Japon kadınlarına parlak bir cilt kazandırdığı düşünülüyor. Çünkü anti-inflamatuar özelliklere sahip. Yani sivilce ve rosacea ile ilişkili kızarıklığı azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca cildi UV radyasyonunun olumsuz etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidanlar ve klorofil içerir. Dengeli bir diyet ve matcha gibi antioksidanlar bakımından yüksek içecekler tüketmek, cildimize de yansıyan genel sağlığımızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

PROBİYOTİKLERDEN GELEN SAĞLIK

Japon kadınları bağırsak sağlığının cilt sağlığı ile ilişkili olduğunu iyi biliyorlar, bu nedenle probiyotikler ortalama bir Japon diyetinin büyük kısmını oluşturuyor. Kombucha, kocha, kinoko gibi çaylar, miso ve salamura sebzeler... Siz de başta bağırsak sağlığı olmak üzere genel sağlığınızı geliştirmek ve bunun cildinize olan faydalarından yararlanmak için yoğurt, kefir, turşu, peynir, boza, şalgam gibi probiyotik zengini besinleri diyetinize dahil edebilirsiniz.

LEKELERE KARŞI PİRİNÇ KEPEĞİ

Antioksidanlar ve diğer besinlerle dolu olan pirinç kepeği tozu peeling, cilt bakımı ve hatta vücut bakımında yaşlanma belirtileriyle savaşmaya, lekeli cildi gidermeye ve cildi nemli tutmaya yardımcı olmak için kullanılıyor. Küçük bir tencerede üç yemek kaşığı pirinci birkaç dakika ve su hafif bulanıklaşana kadar kaynatın. Pirinci süzün ve içine bir yemek kaşığı süt ekleyin, iyice karıştırın. Suyunu ise bir kabın içinde bekletin. Bir çorba kaşığı bal ekleyin ve karıştırın. Karışım yüzünüzde kalacak kadar yapışkan olmalı. Pirinç maskesini temiz ve kuru cilde uygulayın, kurumasını bekleyin. Çıkarmak için kenara ayırdığınız pirinç suyunu kullanın. Pirinç maskesi sadece cildi nemlendirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda dolaşımı da iyileştirir.

HER GÜN BANYO YAPARAK YENİLENİN

Japonya'da banyo yapmak bir temizlik rutininden daha fazlası; bir güzellik ritüeli. Siz de bu güzellik sırrından yararlanmak için buhar banyosunu deneyebilirsiniz. Yatmadan önce buhar banyosu yapmak sadece rahatlamış hissetmenizi sağlamaz, aynı zamanda kan dolaşımına yardımcı olur, kasları gevşetir. Banyonuzu ekstra nemlendirici ve yenileyici etkiler için doğal yağlar veya tuzlarla doldurun. Buhar banyosu detoks yapmak için de harika bir yol.