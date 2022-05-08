Mandarin’de bir gece pop bir gece arabesk

Serkan ve Erkan Arslan kardeşlerin sahibi olduğu Bayraklı Turan'da faaliyet gösteren Mandarin Restoran, ikinci sezonu Ramazan Bayramı'yla birlikte açtı. Geçtiğimiz sene İzmir gecelerine adım atan ve hareketli bir sezon geçiren mekan, bu yazın da gözdesi olmaya hazır. Yeni nesil eğlence konseptiyle sektöre giriş yapan Mandarin, geçtiğimiz yıl Derya Uluğ, Haktan, Tuğçe Kandemir, Gökçe Kırgız, Simge Sağın, Derya Bedavacı, Demet Akalın, Serdar Ortaç ve Metin Arolat'ı müşterileriyle buluşturmuştu.

YEMEKLİ KONSEPT

Bu yıl da yine sevilen isimleri sahnesine konuk edeceklerini söyleyen Erkan Arslan, "Bizde pop da var arabesk de. Her hafta ünlü isimlerin konserlerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Haftanın bir günü pop gecesi, bir günü de arabesk gecesi olacak. Arabesk için salı günlerini düşünüyoruz. Kendi DJ'imiz 80'ler 90'lar konseptlerine de ağırlık vererek günümüz şarkılarını çalıyor. Bu sayede hem o yıllarda yaşamış orta yaş müşterilerimize hem de yeni nesil genç arkadaşlarımıza hitap ediyoruz" yorumunu yaptı.

Kendileri aslen inşaat ve kargo sektöründe faaliyet gösteren Arslan kardeşler, hayalini kurdukları eğlence dünyasına da adım atmaya karar verince kendi mülkleri olan alanda geçen yıl Mandarin Restoran ile sektöre giriş yaptı. Akşam 20.00 ile 22.30 saatleri arasında yemek programını gerçekleştiren mekan, sonrasında ise gününe göre ya canlı müzik ya da DJ müzikleriyle gece 02.00'a kadar hizmet veriyor.

Bayraklı Turan'daki yemekli tek eğlence mekanı olduklarını dile getiren Arslan, "Yemekli hizmet verdiğimiz için bu sokakta yer alan diğer kulüplerden farklıyız. Geçtiğimiz yıl çok güzel bir sezon geçirdik. Umarız bu yaz da daha iyisini başarırız. Eğlence mekanlarındaki pandemiye bağlı müzik kısıtlamalarının artık sona ereceğini düşünüyoruz. Öyle olursa, bu yıl geçen seneye oranla çok daha iyi bir yaz dönemi geçireceğimize inanıyorum ve bu konuda iddialıyız" şeklinde konuştu. Pazar hariç haftanın 6 günü 19.00 ile 02.00 arasında açık olacak mekan, 350 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip. -bu bir ilandır-

ERCAN AKGÜN