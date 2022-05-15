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Aydınlı damatlara önce işkence sonra gelin

Yeniden geleneksel düğünlere dönen Aydın’ın Köşk ilçesinde damat olmak zor. Sadece yapılan işkencelerden başarıyla geçen damatlar geline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor