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Aydınlı damatlara önce işkence sonra gelin

Yeniden geleneksel düğünlere dönen Aydın’ın Köşk ilçesinde damat olmak zor. Sadece yapılan işkencelerden başarıyla geçen damatlar geline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

15.5.2022

Aydınlı damatlara önce işkence sonra gelin

Aydın'ın Köşk ilçesinde damatlar eşlerine kavuşabilmek için türlü işkencelere katlanmak zorunda. Pandeminin etkisini yitirmesinin ardından hayat normale dönenken düğünler eski usul yapılmaya başlandı. Aydın'da çiçeği burnunda damatlar düğünlerdeki zorlu maratonla yeniden karşılaşmaya başladı. Köşk ilçesinde dünyaevine giren damatlara adeta Çin işkencesi yapıldı.

Bir günde 18 düğünün yapıldığı ilçede damatlara yapılanlar "Pes" dedirtti. Baklaköy Mahallesi'nde düğün yapan Hakkı Açan, Kızılcaköy Mahallesi'nden aldığı gelini 5 saatin sonunda eve getirmeyi başardı. Yolculuğun bir kısmını eşekle yapan damat dereden taşıdığı suyla araç yıkadı. Halata bağlanan kamyoneti çekerek gelini eve götürmeye çalışan damat, asfalt zeminde sürünerek düzleştirilmiş metal kaşıkla yumurta topladı. Yapılan işkencelerden başarıyla geçen damat, geline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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