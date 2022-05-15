Bahçeler yeniden dekore ediliyor

Yaz gelirken bahçelere çıkma hazırlıkları başladı. Bahçe mobilyalarınızı çıkarıp temizlemeye başladınız. Belki de artık yeni mobilyalara ihtiyaç duyuyorsunuz fakat nasıl bir tarza yöneleceğinize karar veremediniz. Bu yılın bahçe mobilyası trendlerini merak edenler için araştırdık. 2022 yılı bahçelerin yılı olacak. Açık alanda daha fazla vakit geçirmeye alıştığımız son günlerde bahçeler evimizin bir parçası olacak...

MAKSİMALİST TASARIM

Yaşam alanlarından bağımsız bir yer gibi düşünülen ve işlevsel mobilyalarla dekore edilen bahçeler, 2022 yılında artık evlerimizin bir odası gibi genel estetik anlayışını devam ettirdiğimiz alanlara dönüşüyor. Daha maksimalist bir tasarım anlayışının hâkim olduğu bu yıl da bahçe mobilyaları büyüyor ve genişliyor. Geniş ve rahat koltuklarla kalabalık davetler için köşe takımları daha da popüler hale geliyor. Aynı şekilde bahçe dekorasyonunun odak noktasını oluşturan masaların da boyutunda gözle görülür bir büyüme söz konusu. Tamamen doğal tonların öne çıktığı şık masalar ve sandalyeler, tıpkı ev dekorasyonunda olduğu gibi 2022 yılında da bahçelerin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

SAKİNLEŞTİRİCİ RENKLER

Sade ve şık tasarımların hâkim olduğu 2022 yılında, renk kartelasının koyu tonları yine ağırlıkta iken açık renkli kombinasyonlar ise dış mekânlarda huzur verici ve sakinleştirici bir etki yaratmak isteyenlerin tercihi olacak.

Renklerdeki doğallık, materyallerin doku ve görünümünde de belirleyici olacak; ham ahşaplar ile dokuma görünümlü tasarımlar ve hasır görünümlü aksesuarlar da öne çıkacak. Özellikle de uzun zamandır dekorasyonun bir parçası olan ahşap mobilyaları hem ana tasarımlarda hem de yardımcı aksesuarlarda daha çok göreceğiz.

KONFORUN ADI: ROPE ÖRGÜ

Son yıllara damga vuran rope örgü, bahçe dekorasyonunda fark yaratmayı 2022 yılında da devam ettiriyor. Hem şık hem de sağlam olmasıyla açık hava tutkunlarının beklentilerini maksimum oranda karşılayabilen bu modeller; ergonomik ve rahatlığı öne çıkaran, uzun saatler zaman geçirebilecek kadar konforlu ve işlevsel olmasıyla dikkat çekiyor. Konforlu bir açık hava deneyimi sunan rope örgü tasarımlar, estetik açıdan da iddialı olduğunu kanıtlıyor. Salondaki mobilyaları aratmayan ürünleri tercih edenler için ideal olan rope örgü, şıklığı ve konforu birbirine entegre etmek isteyen kişilerin vazgeçilmez modeli olacak.

BAHÇE MOBİLYASI ALRKEN DİKKAT

1- Dış ortam şartlarına dayanıklı, uzun ömürlü ürünler seçin.

Mobilyayı oluşturan bütün materyallerin dış mekan için üretilmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde kısa sürede paslanan, rengini ve formunu kaybeden bahçe mobilyaları hem harcanan paranın hem de bahçeyi dekore etmek için geçen zamanın çöpe gitmesi anlamına geliyor.

2- Kaliteli malzeme ve iyi işçilik önceliğiniz olsun Zorlu hava koşullarına karşı yüksek direnç gösterebilen ve bakımı oldukça kolay olan sentetik rattan malzemeden üretilen bir bahçe mobilyası tercih edilirken, malzemenin iyi kalitede olduğundan ve doğru işlendiğinden emin olunmalı.

3- A kalite teak ağacı kullanıldığından emin olun!

Doğada nadir bulunan ve değerli bir ağaç olan teak ağacından yapılan bir bahçe mobilyası ürünü seçerken, aynı zamanda üründe kullanılan ağacın yaşı ve mobilyanın yapım şekli de dikkat edilmesi gereken diğer hususlardan biri.

4- Çok hafif olsun isterseniz alüminyum ürünlere bakın Dış mekanlara uyum gösteren ve leke tutmayan yapısıyla da tercih sebebi olan alüminyum malzeme, sabunlu bir bezle silinip durulanmasının yeterli oluşu ile kolay bir bakım imkanı da sunuyor.

5- Konforlu tasarım, orta sert minder ve terletmeyen kumaş tercih edin.

Seçilen mobilyanın bel, sırt ve kas ağrılarına neden olmayacak nitelikte olması gerekiyor. Ayrıca bahçe mobilyalarında kullanılan minderlerin çok sert olmaması, mobilya ile uyum sağlamış olması ve terletmeyen özel kumaşlarla tasarlanmış olması da dikkat edilmesi önemli bir konu.