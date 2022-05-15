Balayı ve düğün bir arada

Çiftlerin nikah, düğün organizasyon arayışları içerisinde öne çıkan alternatiflerden biri ise sonsuz mavilikler içinde, cruise gemisinde evlenmek. Son dönemde lüks kruvaziyer gemide sıra dışı bir evlilik gerçekleştirmek isteyenlerin sayısı ilgi çekici oranda artmaya başladı.

Cruise gemisinde nikah ve balayı deneyiminin çiftler açısından ayrıcalıklı seçeneklerden biri. Cruise gemisinde evlenmek çiftler için en romantik ve unutulmaz tatil deneyimi olarak zihinlerde iz bırakıyor. Çifter, 'yüzen otel' olarak adlandırılan gemilerde hem farklı bir organizasyona imza atmış oluyorlar hem de balayını dünyanın herhangi bir yerinde geçirme fırsatı yakalıyorlar.

KAPTAN NİKAHI

Cruise gemisinde yapılacak olan nikah ve balayı, adeta masal dünyasına götüren özel bir organizasyon. Bu organizasyonun en güzel yanı aşıkların sonsuz maviliğin ortasında birbirlerine 'Evet' deme fırsatı olması. Gemilerde yapılacak kaptan nikahında kişi sayısına göre fiyat veriliyor. Kaptan nikahı paketinin içinde aynı zamanda gemi ekibinin katıldığı önceden kaydedilmiş müzikal tören ve çiçek aranjmanı, çiftler ve misafirler için iki katlı pasta, kabin dekorasyonu gibi hizmetler dahil ediliyor. Çiftler bir kaptan tarafından imzalanmış sembolik tören belgesi ile pastalarını kestikten sonra davetlilerle birlikte eğlencenin tadını doyasıya çıkarıyor.

SANTORİNİ'DE EVLENMEK

Cruise seyahati ile kısa zamanda farklı rotaları ziyaret etmek mümkün. Gemi yolculuğu ile güvenli ve konforlu bir tatilin yanı sıra uygun fiyatlı tur seçeneklerini sunduklarını dile getiren seyahat uzmanı Ahmet Yazıcı, tur içerikleri hakkında da bilgi verdi. Yazıcı, "Bünyemizdeki Selectum Blue Saphire ile Bodrum'dan başlayacak olan turumuz ile misafirlerimizi Yunanistan'ın en güzel rotaları arasında yer alan Mikonos, Santorini, Rodos ve Kos'a götüreceğiz. Özellikle tam bir balayı adası diyebileceğimiz, romantik ada olarak da bilinen Santorini'de gün batımı sırasında nikah kıyılması çiftler için etkileyici anlar sunuyor. Bodrum çıkışlı ve yine Bodrum varışlı olan 2-3 ve 4 gecelik turlarımız için fiyatlarımız ise 119 Euro'dan başlıyor. Müşterilerimiz tatilleri boyunca pek çok farklı opsiyondan yararlanabiliyor. Gemimizde 24 saat oda servisimiz, farklı oda tiplerimiz mevcut. Eğlenceli aktivitelerimizin yanı sıra kat hizmetlerinden restoran çalışanlarına, aşçılarından animasyon ekibine kadar güler yüzlü ve deneyimli personelimiz ile misafirlerimizin gemimizden mutlu ayrılmalarına vesile oluyoruz" diye konuştu.