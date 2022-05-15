Eski ilişkiler tekrar karşımıza çıkıyor

KOÇ: Is teklifleri alabilirsiniz

Yakın aile bağları içinde bulunduğunuz kişilerin ilişkileri ile ilgili sorunlarla uğraşacaksınız. Bu hafta finans evinizde ay tutulması gerçekleşiyor.Önemli iş teklifleri alacaksınız. Merkür retrosunda temkinli olun. Dostlarınızın duygusal desteğinihissedeceksiniz. Olayları kendi tarzınıza göre yorumladığınız için, bazı yanlışlıklar yapabilirsiniz.

BOĞA: Hassas davranıyorsunuz

Karşıt evinizde Ay tutulması gerçekleşiyor. Duygusal konularda dikkatli olun. Bu dönem olayların üstesinden gelebilme mücadelesi vereceksiniz. Yaşantınızda hızlı gelişen olaylara karşı hedeflerinizde sapmalar görülebilir. Olaylara yaklaşım tarzınızda farklı bir renk var. Kendinize yatırım yapmak isteyecek ve bazı konularda hassas davranacaksınız.

İKİZLER: Düsünceleriniz karısık

Merkür geri gidiyor. Bu hafta, değer kavramlarınız önemli ve bu nedenle, kararsız kişileri sevmiyorsunuz. Takıntılı ve platonik bir aşka da hazır olun. Siz popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği, aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir hafta olacak. Burcunuzda Merkür retro yaparken dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ: Enerjiniz muhtesem

Venüs ve Jüpiter kariyer evinizde mesleğinizi ve toplumsal hayatınızı parlatıyor. Aşkta sezgileriniz ön plana çıkacak. Kişisel dengelerinizi, algılama gücünüzle birleştireceksiniz. Başkalarının düşüncelerinden çok kendi hisleriniz önem kazanacak. Partnerinizin enerjisinden destek alacaksınız. Bu hafta iş ve eğlenceyi bir arada yaşayacaksınız.

ASLAN: Ailenizi sorguluyorsunuz

Aklınız uzaklarda takılı. Girdiğiniz gruplardan negatif enerji alıyorsunuz. Karşılaştığınız kişilerden yüksek bir anlayış bekliyorsunuz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. Ay tutulması, aile ve yuva evinizde gerçekleşiyor. Yaşama bakış tarzınız değişiyor. Deneyimler ve testlerden geçiyorsunuz.

BAŞAK: Çevrenizle yüzlesiyorsunuz

Bu hafta, sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli değişim içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Duygularınızı karşı tarafa yansıtmanın yollarını başaracaksınız. Bu dönemde yapmanız gereken tek şey, eski dostlarla bir araya gelmek ve anılarınızı tazelemektir.

TERAZİ: Kosullar lehinize dönüyor

Bu hafta aşkta geri planda kalmak istemiyorsunuz. Özellikle, derin dostluklar ve özel arkadaşlıklar için ilginç bir dönem. Bazılarınız seyahatlerinde bircok fırsat elde edecek. İşinizde dikkatlice karar vermek zorundasınız. Merkür retroda sizi zorluyor. Koşulları kendi lehinize kolayca çevireceksiniz. Tarzınız ve bakış açınız değişiyor.

AKREP: Duygularınız atakta

Ay tutulması burcunuzda gerçekleşiyor. Bu hafta, öncelikle duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bir macera duygusunun istenmeyen sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Birçoğunuzun anılarında kalacak güzel ve kısa süren aşklar da gündeme gelecektir. Aşkta para değil de, duygusallık ve bağlılığın önemini kavrayacaksınız.

YAY: Düsüncelerinizde gizem var

İlişkiler evinizde Merkür retro yapıyor. Bazı ilişkiler durağan gidebilir. Ruhsal eviniz çok karışık. Bilinçaltınızda ay tutulması gerçekleşiyor. Hafta boyunca duygularınıza rağmen, mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız. Yine gizemli düşünceleriniz önem kazanacaktır.

OĞLAK: Yeniliklere dikkat etmelisiniz

Merkür günlük hayatınızın temposunu karıştırıyor ve yorgunluğa neden oluyor. Ay tutulması yenilikler konusunda size şans verirken iki ateş hattında kalabilirsiniz. Aşk yaşantınızda renkli günler sizi bekliyor. Özellikle, iş yaptığınız kişilerden birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz.

KOVA: Ilginin tam merkezindesiniz

Venüs ve Jüpiter size iletişim evinizden şans vermeye devam ediyor. Fakat dikkatli olun. Kariyer evinizde ay tutulması gerçekleşiyor. Kimseye hesap vermeyeceksiniz. Özgürlük duygusu içinde hareket edeceğiniz için, çevrenizde ilgi odağı haline geleceksiniz. Yaratıcılığınızı ve enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.

BALIK: Sakin ve dikkatli olun

Gezegen transitleri evrensel değişimi getiriyor. Aşkta bu hafta yine duygusal olacaksınız. Aşk hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze almaya kalkabilirsiniz. Ay tutulması ve Merkür retrosu arasında kalacaksınız. Sınırlarınızı zorlamayın. Tutkularınızı ve yeni fikirlerinizi yaşam geçirmek için her türlü olanağa sahip olacaksınız.