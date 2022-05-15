Estetiğin birinci kuralı özgünlük

KİŞİLERİN yenilenme isteğiyle en çok başvurdukları alanlardan biri de meme estetiği oluyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karadağ Sarı, meme estetiği hakkında en çok sorulan 6 soruyu yanıtladı.

■ Meme büyütme ameliyatı oldum. Silikon ömür boyu kalır mı? SİLİKONLAR çoğunlukla ömür boyu kalmasına rağmen bazı durumlarda değiştirilebilir. Örneğin; bazı hastalarda zamanla silikon çevresinde vücudun ürettiği 'kapsül' denilen ince bir zar oluşur. Bu zar meme protezini sımsıkı sararsa hastada ağrıya ve şekil bozukluğuna yol açar ki bu durumda zara müdahele edilir. Gerekirse aynı seansta protez de değiştirilir.

HEKİMİNİZLE PLANLAYIN

■ Arkadaşımınkini çok beğendim, bende de aynısı olur mu? BÖYLE isteklerle sık karşılaşıyoruz. Oysa her bireyin vücut yapısı, dokusu, yara iyileşme potansiyeli ve ameliyata verdiği cevap farklıdır. Aynı işlemi iki kişiye uygulamanıza rağmen aynı sonucu elde edemeyebilirsiniz. Birey özgün olmalı, birilerine benzemeye çalışmamalı, kendine en uygun olanı hekimle birlikte planlamalıdır.

SPORCU İMPLANTI

■ Meme dikleştirme sonrası tekrar sarkma olur mu? ESKİSİ kadar olmasa da zamanla biraz sarkma olur. Sarkmanın derecesini ise kişinin cilt yapısındaki ve dokularındaki esneklik ve tabi yapılan cerrahi operasyon belirler. Meme dikleştirme ameliyatı sonrası hasta hamile kalıp bebek emzirirse sarkma olması kaçınılmazdır. Bu nedenle meme dikleştirme estetiğini doğum planlamaları tamamıyle bittikten sonra yaptırmak daha sağlıklı olacaktır. ■ Meme büyütme estetiği sonrası spora ne zaman başlayabilirim? İMPLANT kas altına yerleştirilmişse, göğüs kaslarını çalıştıran spor aktivitelerine en az 2 ay sonra başlamak gerekir ama kas üstü protez yerleştirilmişse 1 ay sonra çok zorlamayacak şekilde spora başlanabilir. Yürüyüş tarzı aktivitelere ise ameliyattan 1 hafta sonra rahatlıkla başlanabilir.

■ Meme büyütme sonrası emzirmeye ne zaman başlayabilirim? MEME büyütme ameliyatı doğru ellerde yapılırsa annenin emzirmesini etkileyecek bir durum oluşmaz. Ama şu hususu ayırt etmek önemli; memeye herhangi bir ameliyat uygulaması olmayan kişilerde dahi emzirememe, sütün gelmemesi ya da az gelmesi durumu görülebiliyor. Dolayısı ile hasta ameliyat öncesinde emzirme tecrübesi henüz yaşamamışsa ve ameliyat olduktan sonraki dönemde bebek sahibi olup emzirmede problem yaşıyorsa bunu ameliyata bağlamak doğru olmaz.

AĞRILAR GEÇER

■ Meme küçültme ameliyatı sonrası sırt ve boyun ağrısı şikayetim geçer mi? MEME küçültme ameliyatları estetik ameliyatların da ötesinde kişinin sağlık problemlerini ciddi oranda ortadan kaldıran ameliyatlardır. Meme büyüklüğüne bağlı hastalarda kamburlaşma (omurga yapısında bozulma), omuzlarda, boyunda, sırtta ağrı, omuzda derin sütyen izi, meme altlarında terlemeye bağlı hijyen problemleri görülmektedir. Meme küçültme ameliyatı ile meme volümü olabildiğince küçültülerek ve aynı zamanda sarkan meme dikleştirilerek hastaya hem fizyolojik rahatlama hem de güzel estetik bir görünüm kazandırılır.