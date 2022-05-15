Her işlerinde bir hayır var

MİLEY CYRUS

Miley Cyrus, ünlü bir Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı, ayrıca iyi bir oyuncu ve müzik yapımcısıdır. ABD'de en genç ve ünlü mütevelli heyet üyesidir. En ünlüsü 'Libby Rose Vakfı' olan birçok vakfın kurucusudur. Bu vakıflar meme kanserleri için toplanan fonlara odaklanmanın yanında, kadın ve çocukların sağlığını önceleyen birçok projeyi hayata geçiriyor.

BARBRA STREİSAND

Amerika'nın en iyi şarkıcılarından, oyunculuk ve yönetmenlik deneyimine de sahip Barbara Streisand, birçok hayır kurumuna 16 milyon dolardan fazla bağışladı. Yoksul, ezilen ve evsizlerin korunmasına yönelik çalışmalar için Streisand Vakfı'nı hayata geçiren sanatçı; kadın hakları ve çocukların gelişimine de eğilmektedir. Şimdiye dek bu vakıftan birçok yardım faaliyetine 30 milyon dolar civarında bağış yapıldı.

MERYL STREEP

Tüm zamanların en başarılı ve en fazla ödüllü oyuncusu Meryl Streep, kız çocuklarının eğitimini ve çocuk gelişimini önceliğe alan bir bağışçı. Amerika'da kadın ve çocuklara yönelik şiddet, tecavüz, istismar ve tacizin önlenmesini destekleyen birçok çalışmayı yüreklendiren Streep, bu alanda mücadele eden değişik vakıflara 5 milyonu aşan bağışlarda bulundu.

OPRAH WİNFREY

Amerikalı talk-show yıldızı Oprah Winfrey, Güney Afrika'da 40 milyon dolara yaptırdığı okul ve eğitime yönelik birçok bağış kampanyasıyla ABD'de en hayırsever sanatçı seçilen isimler arasında. Güney Afrika'daki kızların okuyabilmesi için kurduğu 'Oprah Winfrey Liderlik Akademisi' kadın ve çocukların gelişimi ve daha iyi bir hayat kurabilmeleri adına büyük önem taşıyor.

NORA ROBERTS

Hayatı boyunca yüzlerce aşk romanı yazan Nora, yardımseverlik amacıyla 3 milyon dolar harcayarak Nora Roberts Vakfı'nı kurdu. Okuryazarlığa diğer hayır kurumlarından daha fazla odaklanan Vakıf, çocukların sağlıklı gelişimini ve kadınların ekonomik yönden güçlendirilmesini fazlasıyla destekliyor. Vakıf aracılığıyla bugüne dek çok sayıda hastane ve kolej hayata geçirildi.

TAYLOR SWİFT

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift, dünyadaki birçok hayır kurumlarına bugüne dek 625 bin dolardan fazla bağışta bulundu. 2011 yılında 6.000 kitabı memleketinin kütüphanesine ücretsiz olarak bağışladı. Temel amacı çocukları, gençleri ve okuryazarlığı motive etmek olan şarkıcı; hayırseverlik, yardım, eğitim ve çocukları kitaplarla buluşturmada inanılmaz bir efor sarf ediyor.

ANGELİNA JOLİE

Angelina Jolie, Amerika'nın en güzel aktrislerinden biri olmanın yanında hayatı boyunca birçok ödül almıştır. O Kaliforniya'da HIV/AIDS ile mücadele eden insanlara yardım sağlamak için eski kocasıyla birlikte Jolie-Pitt Vakfı'nı kurmuştu. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan ve özellikle açlığa dikkat çekmede rol üstlenen Jolie, kadınları şiddete karşı korumada da her türlü girişimde yer alıyor.

BEYONCE

Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve aktris Beyonce, bunca işinin arasında ne yapıp edip çeşitli hayır kurumlarına sürekli bağışta bulunmak için zaman yaratıyor. Bu yüzden titrinde 'hayırsever' de yazan güzel sanatçı, ayrıca çocukların bakım ve eğitimini üstlenen birçok vakfın sahibi. 2005 yılında Dünya Çocuk Günü Elçisi seçilen şarkıcıyı alkışlamamak elde değil.

JERRY SEİNFELD

Amerika'daki en iyi komedyen ve aktörlerden Jerry Seinfeld hayırseverlikte üstüne olmayan isimlerden. Karısı Jessica, yardım faaliyetlerini teşvik etmeye adeta hayatını adamış bir kadın. Her ikisi de ülkelerinde yoksulluğun ortadan kaldırmasına yardımcı olmak için GOOD+ vakfını kurdu. Çift kurdukları vakfa 1.7 milyon dolardan fazla bağış yaparak iyi durumdaki insanlara da örnek oldu.

EMMA WATSON

Hollywood'un en tatlı aktrislerinden biri olan Emma, Harry Potter filmindeki Hermione Granger rolüyle gönüllere taht kurdu. Feminist çalışmalara aşırı önem veren, feminizmin desteklendiği filmlerde rol almayı daha çok önemseyen sanatçı, kadına yönelik tacizlere karşı toplanan fonların da bağışçısıdır. Ayrıca, küresel olarak yoksul sınıfların eğitimine yönelik desteklerini de esirgememektedir.

OPRAH WİNFREY

Amerikalı talk-show yıldızı Oprah Winfrey, Güney Afrika'da 40 milyon dolara yaptırdığı okul ve eğitime yönelik birçok bağış kampanyasıyla ABD'de en hayırsever sanatçı seçilen isimler arasında. Güney Afrika'daki kızların okuyabilmesi için kurduğu 'Oprah Winfrey Liderlik Akademisi' kadın ve çocukların gelişimi ve daha iyi bir hayat kurabilmeleri adına büyük önem taşıyor.

BÜLENT GÜRLÜK