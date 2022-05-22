7 kuşak Bornovalı kadınlar semt kültürü için sofra kurdu

izmet Sektörü Çalışanları Derneği, Dünya Kenti İzmir Derneği ve Levantenler Derneği tarafından hayata geçirilen Bornova Kültür Adası Projesi kapsamında semt kültürünü yaşatmak amacıyla örnek bir çalışmaya imza atıldı. Projenin bir parçası olan etkinlikte 64 kadın, kendi evlerinde özenle hazırladıkları 100'den fazla yemeği Gülper Ergün'e ait levanten köşkünden restorana çevrilen mekanda paylaştı.

Etkinliğe 7 kuşak Bornova'da yaşayan kadınlar yemekleriyle katılırken 14 kadın ise ekolojik ürün standı açarak etkinliğe ayrı bir renk kattı. Gün boyu bine yakın kişinin katıldığı etkinlikte ayrıca Buenas işletmecisi Gülper Ergün de Bonna Seramik işbirliğiyle 30 çeşit mevsim yemeği menüsüyle etkinliğe destek oldu.

"BİR TABAK DA BENDEN"

Etkinlikte 14 kadın tarafından yönetilen Turna Kooperatif, Gola Atölye, 40 Fırın, Oyuncak Akademi, Atakstore coolrelax, Balwax, Al natürel, Orlea, Novellagelateria, Parlarmoise, Çikolata kahve dükkanı, Takı Dile ve Morph Studyo da çeşitli ekolojik ürünlerle etkinlikte yerini aldı. Sosyal ve kültürel mirasımız olan komşu sofrası geleneğini sürdürmek için bu tür çalışmaların devam edeceğini belirten Gülper Ergün, "Bu proje kapsamında levanten bölgesini açık hava müzesine çevirmeyi amaçlıyoruz. Övündüğümüz çoklu kültürel mirasımızı deneyimlemek için soframızı birlikte kurduk. Komşu soframız, bize eşlik eden üretici dostlarımızın stantları ve 'bir tabak da benden olsun' diyen Bornovalı kadınlarımızın yemekleriyle anlam kazandı. Birbirinden lezzetli yemekleriyle etkinliğe katılan tüm kadınlarımızı ve greek müziğiyle bize keyifli anlar yaşatan müzisyenlere teşekkür ederim. Daha büyük sofralarda muhabbetlerimiz çoğalarak artsın ki iyiliğin gücüne olan inancımız diri kalsın. Bütün hazırlık boyunca bizi yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkürler" dedi.

SOSYAL SORUMLULUK

Bornova'da 5 yıldır kimliği ve karakteri olan bir mekan olarak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini söyleyen Gülper Ergün, "Dünya genelinde zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde sosyalleşmeyi desteklemek için uzun vadede bu tür etkinlikler bizi birleştirecek. Teknolojinin de etkisiyle insanların bireyselleştiği ve yalnızlaştığı bir dönemde komşuculuğu sofrayı beraber paylaşmayı ve almadan karşılıksız olarak verebilmeyi yani hepimizin özlediği bu değerleri yaşatmayı amaçladık. Hiçbir şekilde maddi ve ticari kaygı taşımadan herkesin evinde yaparak getirdiği ürünlerimizi birlikte paylaşmanın sevincini yaşadık. Yapabildiklerimizi, yapamadıklarımızı, keyifli ve zor zamanlarımızı yad ettik. Zor zamanlar ne kadar negatif olsa da aslında gelişimi de içinde barındırır. Kalabalık, ağız dolusu muhabbetin olduğu masalar bize ilham oldu. Tam da bu yüzden dostlarımızın da yemeklerini bizimle paylaştığı, baharı selamladığımız bahçemizdeki o uzun masayı bu kez hep birlikte kurduk. Herkesin el emeğiyle yaptığı yemeklerin bölüşüldüğü neşenin paylaşıldığı dayanışmayı büyüten kahkaha dolu kolektif sofralar kuran kadınlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

TOLGA TEKİN