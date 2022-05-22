Chocolate 333 lezzetleri artık Buca’da

UĞUR Entegre Gıda bünyesinde hizmet veren Chocolate 333'ün 4'üncü şubesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe kampüsünün karşısında hizmete açıldı. Nazilli, Kuşadası, Balçova ve Buca şubeleriyle hizmet veren Chocolate 333, Dünyaca ünlü Belçika çikolatasından üretilen tatlı ve çikolata çeşitleri, dondurma, pasta, makaron, kruvasan, sandviç çeşitleri ve dünya kahveleriyle konuklarını lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

İzmir'e özel önem verdiklerini beliren Uğur Entegre Gıda Kurumsal İletişim Uzmanı Koralp Selçuk, Chocolate 333 lezzetlerini son olarak, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Buca'da beğeniye sunduklarını söyledi.

YÜZDE 100 BELÇİKA

Tüm ürünlerin deneyimli şefler tarafından el emeği ile üretildiğini, hijyen, kalite ve sunuma da özen gösterdiklerini dile getiren Selçuk, "Nazilli'deki üretim tesislerimizde bulunan çikolata mutfağımızda yüzde 100 Belçika çikolatası kullanarak hazırlanan ürünlerimiz çok beğeniliyor.

Çikolata konseptine önem veriyoruz. Özel günler için ve kurumsal firmalara yönelik hediyelik çikolata çeşitlerimiz bulunuyor. Buca'da merkezi konumdaki şubemizde aynı anda 75 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Öğrenciler için de rahatça ders çalışabilmeleri için prizli masalar ve internet hizmeti de sunuyoruz" dedi.

YENİ ŞUBELER YOLDA

Chocolate 333 markasıyla İzmir'den Türkiye geneline yayılma için şubeleşme atağını sürdüreceklerini kaydeden Koralp Selçuk, şunları söyledi: "İzmir, Ege Bölgesi için önemli bir merkez konumunda.

İzmir'de yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Çünkü burası, Ege ve ulusal çaptaki hedeflerimiz için değerli bir atılım imkanı sunuyor.

Buca ve önümüzdeki dönemde gelecek Bostanlı şubelerimiz ile İzmir'in tanınmış ve sevilen markaları arasında yer almak istiyoruz. Ayrıntılı bilgi için chocolate333.com.tr web sitemizi ve chocolate333cafe Instagram sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz"