Doktor babalar Urla’da buluştu

TALATPAŞA Tıp Laboratuvarı Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, Doktor Babalar etkinliğinde İzmirli hekimlerle bir araya geldi. Güzel havaları fırsat bilerek Urla Özbek'te buluşan yaklaşık 50 doktor, yoğun geçen haftanın stresini atarak hem kahvaltı etti; hem de keyifli saatler yaşadı. Yıllardır doktorlarla omuz omuza hizmet verdiklerini belirten Uzm. Dr. Serdar Seven, etkinliğe sponsor olarak doktorların yanında olduklarını söyledi.

Günümüzde sağlık sektörünün öneminin giderek daha çok anlaşıldığını dile getiren Dr. Seven, "Teknolojik altyapıda uluslararası standartlara sahip test ve tanı cihazlarıyla 5 farklı merkezde hizmet veriyoruz. Talatpaşa Tıp Laboratuvarı olarak profesyonel ekibimizle birlikte Talatpaşa, Alsancak, Karşıyaka, Bayraklı ve Balçova şubelerimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doktor arkadaşlarımızla iş dışında da bir araya gelerek keyifli saatler yaşadık. Tüm Doktor Babalar grubuna teşekkür ediyorum" diye konuştu.