Kırışıklarla vedalaştıracak 5 doğal maske

KIRISIKLIK OLUSUMUNU ENGELLEMEK MÜMKÜN

YÜZ kırışıklarının en yaygın nedenlerinden biri de güneş ışınlarıdır. Bu yüzden uzun süre güneş ışığına maruz kalmamaya özen gösterin. Özellikle yaz aylarında mutlaka koruyucu güneş kremi kullanın.

CİLDİN kuruması da kırışıkları tetikleyen durumlardan biridir. Bu yüzden gün içerisinde yüzünüzü nemlendirmeyi unutmayın.

YETERLİ miktarda su içmemek, bazı cilt problemlerine yol açar. Günde en az 1,5-2 litre su içmeye özen gösterin.

ALKOL, kafein ve tütün ürünlerinden uzak durun.

ÖLÜ hücrelerin atılmasını sağlamak için, doğal peeling yöntemlerini deneyin.

Limon Maskesi: 1 çay bardağı yoğurt ve yarım adet limonun suyunu güzelce karıştırın. Hazırladığınız maskeyi cildinize uygulayarak 20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla cildinizi temizleyin. Limon, C vitamini içeriğiyle kolajen üretimini destekleyecektir.

Biberiye Maskesi: 1 su bardağı doğal gül suyunu, 2-3 damla biberiye yağı ile karıştırın. Bu karışımı şişe içerisine koyun ve 2 gün bekletin. Daha sonra karışımdan azar azar alarak günde 2 kez cildinizi silin.

Bal Maskesi: 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 adet yumurta sarısını karıştırın. Karışımı parmak uçlarınızla masaj yaparak cildinize uygulayın. Özellikle kırışıklıkların bulunduğu bölgelere gerdirerek uygulayın. Karışımı 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yüzünüzü durulayın. Bu maskeyi, haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Yulaf Maskesi: Bir miktar süt ve yulaf ununu güzelce karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı, kırışıklıkların olduğu bölgelere uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.

Zencefil Maskesi: Antioksidan bakımından çok zengin olan zencefil, cilt sorunlarını giderme konusunda oldukça etkilidir. Az miktarda zencefil tozu ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Hazırladığınız maskeyi gerdirerek cildinize uygulayın. 30-45 dakika bekledikten sonra soğuk suyla cildinizi durulayın. Haftada 1 kez uygulayın.