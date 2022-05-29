Ani bitişlerin yaşanacağı bir hafta

KOÇ : Enerjiniz mükemmel

Mars burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. Haftanın ilk günlerinde eski iş teklifleri ve fırsatlar aniden karşınıza çıkacak.

Sürpriz aşklar sonradan yanlış sonuçlar verebilir.

İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Düzen ve düzensizliği bir arada yaşayacaksınız. Sizi pusuda bekleyen bazı sorunlarla yüzleşeceksiniz.

BOĞA: Aşk her yerde

Venüs burcunuzda ilerliyor. Yenilikler ve farklılaşma ilginizi çekiyor. Sistemli ve kararlı yönleriniz ortaya çıkıyor. İç disiplininiz mükemmel. Oysa bir an önce tamamlamanız gereken yoğun bir iş birikimi mevcut. Katılacağınız toplantılarda yapıcı konuşmalarınızla göz dolduracaksınız. Çevrenizdeki insanların hayranlığını toplayacaksınız.

İKİZLER: Cesaret başarıyı getiriyor

Burcunuzda ilerleyen Güneş iş hayatınızda yeni bir durumun ortaya çıkmasına neden oluyor.

Ani değişimler söz konusu. Eğer iş hayatınızdan memnun değilseniz, ufkunuzu değiştirecek yeni fırsatlar karşınıza çıkıyor her şey şekil değiştiriyor.

Araştırmacı yönünüzü kullanarak, bazı olayları kısa sürede çözeceksiniz. Bu hafta ağzınızın sıkı olmasında yarar var.

YENGEÇ: Yeni bir düzen istiyorsunuz

Beklediğiniz yurt dışı seyahatleri gündemde.

Başlangıçlar ve bitişler zamanı. Yeni iş düzenine hazır olun. İş konusunda mantıklı davranarak beklentilerinizin karşılığını almak istiyorsunuz. Karamsar düşünerek olayların yönünü saptırmamalısınız.

İlişkilerinizi sorgulamak adına başkalarını baskı altına almamalısınız. Kendinizi kontrol etmek zorundasınız.

ASLAN: Duygularınız değişiyor

İçselliğiniz şekil değiştiriyor. Adeta kendinizi baştan yaratıyorsunuz. Mirasla ilgili beklentileriniz varsa sürpriz bir şekilde ortaya çıkacak.

Uzun süredir beklediğiniz kazançlarla ilgili önemli bir değişim sürecine giriyorsunuz. Mahkeme ve hukuksal sorunlarınız olumlu veya olumsuz sonuçlanacak. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli.

BAŞAK: Disiplin size yakışıyor

Mars ve Jüpiter değişim evinizde. İçinizde fırtınalar esmesine rağmen iç disiplininiz mükemmel ilerliyor ve duygularınıza daha mantıklı ve sıkı bir şekilde sarılıyorsunuz. Kararlı bir şeklide aktivitelerinizi sürdüreceksiniz. İnce hesaplar peşinde koşarken, detaylar sizin için önemli olacak. Girişimciliğiniz takdir görmesine rağmen, yüklendiğiniz misyon kolay bir işi değil.

TERAZİ: Derin düşünüyorsunuz

Mars karşıt evinizde ilerlerken enerjinizin kesintiye uğradığınızı hissedeceksiniz. Karamsar olmanız için hiçbir neden yok fakat bazı derin düşünceler içinde olabilir, çevresel koşullarınızdan hoşnut olamayabilirsiniz. Tavırlarınızdaki katı yaklaşımlar ve hatalarınız konusunda yanlış yargılamalara neden oluyor. Ailenizle ilgili huzursuzluklar söz konusu olabilir.

AKREP: Temponuz yükseliyor

Yaratıcı düşüncelerinizdeki olumlu performansı iş yaşantınızda olduğu gibi duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Kendinizi yeni olaylara hazır hissediyor ve karşı cinsle aranızda duygusal bağlarınızı daha güçlendiriyorsunuz. Fiziksel enerjinizin yüksek olması, her anlamda sizi farklı kılacak.

İnatçı yapınızı daha da körükleyecek olayların ortasında bulunuyorsunuz.

YAY: Aşk hayatınız karışık

Güçlü bir performans göstereceğiniz ortamlar söz konusu. Sabırlı ve temkinli yaklaştığınız konulardan başarılı bir şekilde çıkacaksınız. Aniden eski bir dost ve sevgiliyle bir etkinlikte karşılaşabilirsiniz.

Nostaljik duyguların ortaya çıkması siz hiçbir şey kazandırmayacak. Eskiye veda etmeniz kesinlik kazanacak. Maddi konularınıza güven duymadığınız bir dönem.

OĞLAK: Eski düşünceler bitiyor

Plüton burcunuzda geri gidiyor. Hızlı düşünmenize rağmen, duygusal korkularınız yüzünden bazı tereddütlerinizde artış söz konusu. Küçük ilişkilerinizden sıyrılıyorsunuz. Geleceğe daha büyük kulaçlarla ilerleyeceksiniz. Kendinizden başka kimseye güvenmediğiniz için çevrenizdeki insanların maskeleri tek tek düşüyor. İçinize kapanmaktan vazgeçin.

KOVA: Dostluklar önemli

Bu hafta paranızın değerini bilirken, tüm enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz. Duygularınızı saklayarak çevrenize gizemli bir hava yaratıyorsunuz.

Olayları derin bir şekilde algıladığınız için, sizi ikna etmeleri çok zor. İş arkadaşlarınızın davranış biçimlerinden farklı anlamlar çıkarmanızın tek nedeni, bugün kişisel olarak içsel güvensizlik taşıyor olmanız.

BALIK: Gücünüzü seviyorsunuz

Birçok olumlu pozisyon sizi bekliyor. Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz.

Kendinize ait doğrularınızdan emin olmak için çevrenizi sınamak isteyecek, kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz. Başlayacağınız yeni yaşam kesitlerinde kendi inisiyatifinizi kullanacak ve şartlarınızı kendiniz belirleyeceksiniz.